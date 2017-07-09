В Пензенской области открыт цех по производству сыров и кисломолочной продукции
8 июля 2017 года состоялось торжественное открытие цеха по производству сыров и кисломолочной продукции в селе Колемас Малосердобинского района.
На сегодняшний день получена лицензия на производство трех видов сыров и двух кисломолочных продуктов.
По данным пресс-службы министерства экономики Пензенской области, продукция будет поставляться в Московскую и Ленинградскую области.
Для организации данного производства предприниматель получил господдержку в виде субсидии на развитие материально-технической базы СППК, благодаря чему было компенсировано 60% затрат на закупку оборудования и отделку помещений.
- Великоросс
- 09.07.201715:18
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09.07.1715:20:28