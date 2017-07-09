В Пензенской области открыт цех по производству сыров и кисломолочной продукции

8 июля 2017 года состоялось торжественное открытие цеха по производству сыров и кисломолочной продукции в селе Колемас Малосердобинского района.

На сегодняшний день получена лицензия на производство трех видов сыров и двух кисломолочных продуктов.

По данным пресс-службы министерства экономики Пензенской области, продукция будет поставляться в Московскую и Ленинградскую области.

Для организации данного производства предприниматель получил господдержку в виде субсидии на развитие материально-технической базы СППК, благодаря чему было компенсировано 60% затрат на закупку оборудования и отделку помещений.