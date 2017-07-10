На Омском НПЗ установлено крупногабаритное оборудование нового комплекса глубокой переработки нефти

«Газпром нефти» завершил очередной этап строительства нового комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) — одного из ключевых проектов масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающего завода. На площадке строительства КГПН закончилась установка крупногабаритного оборудования длительного цикла изготовления, которая включала в себя сборку 17 элементов комплекса. 64-метровая колонна весом около 350 тонн, установка которой завершила процесс монтажа крупногабаритного оборудования, станет самой высокой точкой комплекса.

Крупногабаритное оборудование комплекса изготовлено российскими производителями. В настоящее время на площадке строительства ведется забивка свай для строительства эстакад и печей парового риформинга КГПН.

Подъем колонны производился в течение нескольких часов с помощью двух кранов высокой грузоподъемностью, специально доставленных в Омск для сборки оборудования комплекса. Ранее на площадке были также смонтированы реакторы, сепараторы и теплообменники высокого давления.

КГПН объединит в себе процессы гидрокрекинга вакуумного газойля, производства водорода и серы и обеспечит производство качественных нефтепродуктов из тяжелых нефтяных остатков. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит заводу более чем на 6% увеличить показатель выхода светлых нефтепродуктов (авиакеросина и дизельного топлива экологического стандарта «Евро-5») и повысить операционную эффективность НПЗ при последовательном снижении воздействия производства на окружающую среду. Производственная мощность комплекса составит 2 млн. тонн в год.

* Паровой риформинг — это промышленный процесс переработки природного газа для получения водорода.