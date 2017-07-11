«Газпром» проложил 50 километров «Турецкого потока» по дну моря

«Газпром» проложил 50 километров газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

В начале мая 2017 года «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

30 мая было заявлено, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, в июне вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани сообщил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».