Автомобили из Китая впервые доставили в Европу по железной дороге
Автомобили, произведенные на заводе Volvo Daqing в Китае, были впервые экспортированы в Европу по железной дороге.
Об этом сообщает издание railwaygazette.com.
Отмечается, что автомобили модели S90 перевозились в специально разработанных 40-футовых контейнерах. Один контейнер вмещает три автомобиля, которые можно установить под разными углами. Это позволяет максимально эффективно использовать пространство и закреплять автомобили для предотвращения движения и повреждений во время перевозки.
Поставка была организована компаниями Changjiu Logistics, HAO Logistics, Far East Land Bridge и DB Cargo. Длина пути составила 9832 км через Россию, Беларусь, Польшу и Германию, время — 20 дней. Автомобили были доставлены в распределительный центр в Зебрюгге, Бельгии. Ожидается, что частота рейсов увеличится до четырех-пяти поездов в неделю по мере роста производства авто.
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