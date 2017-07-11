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Транспорт и логистика

Автомобили из Китая впервые доставили в Европу по железной дороге

Автомобили, произведенные на заводе Volvo Daqing в Китае, были впервые экспортированы в Европу по железной дороге.

Об этом сообщает издание railwaygazette.com.

Отмечается, что автомобили модели S90 перевозились в специально разработанных 40-футовых контейнерах. Один контейнер вмещает три автомобиля, которые можно установить под разными углами. Это позволяет максимально эффективно использовать пространство и закреплять автомобили для предотвращения движения и повреждений во время перевозки.

Поставка была организована компаниями Changjiu Logistics, HAO Logistics, Far East Land Bridge и DB Cargo. Длина пути составила 9832 км через Россию, Беларусь, Польшу и Германию, время — 20 дней. Автомобили были доставлены в распределительный центр в Зебрюгге, Бельгии. Ожидается, что частота рейсов увеличится до четырех-пяти поездов в неделю по мере роста производства авто.

http://www.railwaygazette.com/news/news/europe/single-view/view/cars-delivered-from-china-to-belgium-by-rail.html?sword_list[]=Volvo&sword_list[]=Daqing&no_cache=1

Вольво, Китай, Европа, железная дорога
  • 95_Region 95_Region
    11.07.1710:48:54

    через суэцкий канал сколько времени занимает?

    #931671
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    11.07.1710:57:28

    по-моему,ерунда,а не новость…что тут сделано у нас,непонятно…скоро уже о каждой улыбке товарища Си в сторону того,о ком нельзя говорить тут,начнут писать…

    в принципе,по нашему ТВ так и делают уже…

    #931675
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      11.07.1711:23:47

      по-моему,ерунда,а не новость

      Товарищ, вы не правы! Отличная новость, это «продолжение» этой новости: sdelanounas.ru/blogs/93906/

      Мы соединяем два самых мощных рынка на планете: Китай и ЕС! Так или иначе, но мы на этом зарабатываем, а также это сильный политический и мотивационный ход!

      Так что всё ОК!

      #931686
    • kolop kolop
      11.07.1711:25:37

      Новость в том, что везли товар через РОССИЮ, а учитывая расстояние, то большую часть пути товар шёл именно через Россию. За это Россия получила деньги, рабочие железной дороги зарплату. А раньше машины поставляли кораблями и из-за этого, логично, Россия ничего не получала.

      Постепенно новый «Шёлковый путь» будет всё сильнее востребован и восточные территории России будет легче развивать.

      #931688
      • moskovskiy-310 moskovskiy-310
        11.07.1711:41:15

        на мой взгляд,тематика сайта немного другая…не уверен,что стоит описывать каждую номенклатуру с восторженными рассказами об этом…а если завтра Китай ВПЕРВЫЕ через Россию ввезёт тампоны,послезавтра носовые платки и т. д.-каждый день будем ЭТО выдавать за выдающееся достижение России??? сомнительно как-то…

        про запуск нового Шёлкового пути уже писали тут…на мой взгляд,этого вполне достаточно…описывать каждую номенклатуру КИТАЙСКОГО товара смысла не вижу…откровенный мусор

        #931695
        • Vsemoguchij Vsemoguchij
          11.07.1711:48:55

          на мой взгляд,тематика сайта немного другая…

          Ну вон Север каждое передвижение из порта в порт корабля описывает      , а Вы про новый шёлковый путь не хотите читать     Тем более это впервые!

          Но в общем Вы правы, думаю пару новостей ещё пройдёт для понимания стратегии развития и закончим   

          Отредактировано: Vsemoguchij~11:50 11.07.17
          #931698
          • A_SEVER A_SEVER
            11.07.1711:59:23

            Север каждое передвижение из порта в порт корабля описывает
            Смотря какого корабля, и какое передвижение.

            Например, про «Сирийский экспресс» я с 2015 года не пишу, а он работает!    

            #931703
            • Vsemoguchij Vsemoguchij
              11.07.1713:26:59

              Например, про «Сирийский экспресс» я с 2015 года не пишу, а он работает

              Вот и зря, очень интересно      

                 

              #931738
  • A_SEVER A_SEVER
    11.07.1711:10:10

    контейнер вмещает три автомобиля, которые можно установить под разными углами

    Ещё 2 можно положить между ними колёсами к верху — высота контейнера позволяет!    

    А вообще вынос мозга — китайские Volvo через Россию хлынули в Европу!    

    #931680
    • Герман Мальцев Герман Мальцев
      11.07.1711:50:47

      Вот если бы их завозили машинокомплектами и собирали по пути следования то вообще жесть бы была.

      #931699
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