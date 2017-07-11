В Свердловской области построили новый цех по переработке свинца

В городе Дегтярск Свердловской области построили новый цех по переработке свинца, на территории литейно-механического завода

В городе Дегтярск Свердловской области построили новый цех по переработке свинца,на территории литейно-механического завода.

В советское время Дегтярск был самодостаточным шахтерским городком. Здесь не только добывали медь, но и производили большую часть оборудования для добычи. На пике численность работников местного рудоуправления превышала 3 тысячи человек.

Сегодня муниципалитет является одной из самых депрессивных территорий области. При численности населения 15 тысяч человек рабочих мест в городе сегодня набирается едва на тысячу. Из доходов в виду отсутствия промышленности лишь то, что подарит областной бюджет.

В 2013-м часть цехов бывшего рудоуправления выкупило АО «Дегтярский литейно-механический завод» для восстановления заброшенного производства

В общей сложности это 5 тысяч квадратных метров площадей промышленного назначения, на которых расположены цех по изготовлению металлоконструкций, механической обработки, кузница, закалочный и сталеплавильный участки. Все это планируется восстановить и дополнить современной линией по переработке вторичных цветных металлов. Начать было решено с мощностей по переплавке свинца, уже освоенных компанией и позволивших ей занять место на рынке.

Сегодня, по словам собственника, полностью уже готовы к работе два цеха, При этом установленное оборудование позволяет производить объемы до 14 тысяч тонн свинца и его сплавов в год. 80% агрегатов — отечественного производства и только 20% завезено из Италии и США. Объем инвестиций в компании не раскрывают, отмечая лишь, что по международной практике обычно для открытия подобного производства требуется 1 миллион долларов на каждую тысячу тонн проектируемой мощности

В одну только систему очистки газов, было вложено порядка 40 миллионов рублей. Мы установили на каждый плавильный агрегат по 100% дублирующему блоку фильтров, тем самым получив двойной запас, а сами фильтры поставили даже на тех узлах, где это не требуется по закону. «Разумеется, что, потратив такие деньги, мы, с одной стороны, планируем вывести предприятие на максимальную мощность с созданием большого количества рабочих мест для ускорения окупаемости, а с другой стороны, стараемся соблюдать каждую букву закона и все возможные экологические нормы во избежание рисков для своих инвестиций».