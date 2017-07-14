«Русская Трапеза» создала высокоточный комплекс для упаковки зернового кофе
Комплекс поставленного оборудования для фасовки зернового кофе включает:
- пневмнозагрузчик — что существенно экономит производственные площади на загрузку в технологическую тару, а также сокращает временные затраты на обеспечение данного производственного этапа;
- однопоточный весовой дозатор — эксклюзивная разработки компании «Русская Трапеза». Позволяет достичь точности дозирования +/- 0,2%, что является главной отличиельной особенностью проекта.
- упаковочную машину Sbi-260 — упаковывает зерновой кофе в пакеты гассет, массой нетто 1 кг.
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