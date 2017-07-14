«Русская Трапеза» создала высокоточный комплекс для упаковки зернового кофе

В начале июля 2017 года «Русская Трапеза» отгрузила Заказчику комплекс по фасовке зернового кофе. Несмотря на то, что это не первый проект, ориентированный на создание фасовочно-упаковочного комплекса, работающего с данным видом продукта, у комплекса есть существенная отличительная особенность.

Комплекс поставленного оборудования для фасовки зернового кофе включает:

пневмнозагрузчик — что существенно экономит производственные площади на загрузку в технологическую тару, а также сокращает временные затраты на обеспечение данного производственного этапа;

что существенно экономит производственные площади на загрузку в технологическую тару, а также сокращает временные затраты на обеспечение данного производственного этапа; однопоточный весовой дозатор — эксклюзивная разработки компании «Русская Трапеза». Позволяет достичь точности дозирования +/- 0,2%, что является главной отличиельной особенностью проекта.

эксклюзивная разработки компании «Русская Трапеза». Позволяет достичь точности дозирования +/- 0,2%, что является главной отличиельной особенностью проекта. упаковочную машину Sbi-260 — упаковывает зерновой кофе в пакеты гассет, массой нетто 1 кг.

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