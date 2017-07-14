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Производство

«Русская Трапеза» создала высокоточный комплекс для упаковки зернового кофе

В начале июля 2017 года «Русская Трапеза» отгрузила Заказчику комплекс по фасовке зернового кофе. Несмотря на то, что это не первый проект, ориентированный на создание фасовочно-упаковочного комплекса, работающего с данным видом продукта, у комплекса есть существенная отличительная особенность.

Комплекс поставленного оборудования для фасовки зернового кофе включает:

  • пневмнозагрузчик — что существенно экономит производственные площади на загрузку в технологическую тару, а также сокращает временные затраты на обеспечение данного производственного этапа;
  • однопоточный весовой дозатор — эксклюзивная разработки компании «Русская Трапеза». Позволяет достичь точности дозирования +/- 0,2%, что является главной отличиельной особенностью проекта.
  • упаковочную машину Sbi-260 — упаковывает зерновой кофе в пакеты гассет, массой нетто 1 кг.

Читайте также: «Фасовка и упаковка чая и кофе».

https://r-t.ru/chtenie-novostej/russkaja-trapeza-otgruzila-zakazchiku-oborudovanie-dlja-fasovki-i-upakovki-zernovogo-kofe.html

импортозамещение, российские производители, отечественное производство, пищевая промышленность
  • Станислав Арамеев Станислав Арамеев
    14.07.1711:19:10

    создание новых машин это всегда хорошо. лично меня особенно радуют такие новости из России. но слово «высокоточная», вынесенное в заголовок, вызывает улыбку)) «высокоточная машина для упаковки зернового кофе»)))

    Отредактировано: Станислав Арамеев~11:27 14.07.17
    #932977
    • r-t r-t
      14.07.1712:02:28

      Что же Вас смущает в этом слове? Любая упаковочная машина работает с погрешностью. В этом комплексе погрешность сводится к минимуму. Отсюда и высокая точность.

      Отредактировано: r-t~12:02 14.07.17
      #932983
      • Нет аватара srustemr
        14.07.1712:44:48

        в названии не указана функция взвешивания — от сюда казус    

        Не критично, НО…

        #932986
      • Станислав Арамеев Станислав Арамеев
        14.07.1712:49:40

        в общем-то Вы совершенно правы и в описании достоинств новой машины это слово абсолютно уместно. но в заголовке… «машина для упаковки» и «высокоточная» — как-то не очень сочетается. но это конечно, моё сугубо субъективное… может я уже настолько отвык от русской речи)))

        Отредактировано: Станислав Арамеев~12:50 14.07.17
        #932988
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          14.07.1713:55:01

          Да «высокоточный комплекс»… это наверное не для кофе.   

          #932998
          • Нет аватара g1v2
            14.07.1714:03:42

            Кофе — продукт дорогой. Для фасовки пачки или банки кофе от 70 до 100 грамм, по ГОСТу допустим разброс примерно 4,5 грамма. Естественно большая точность приветствуется.

            #933000
      • Нет аватара g1v2
        14.07.1713:54:45

        А что в машине такого новаторского? С виду и по описанию вполне стандартная модель. Примерно такие есть у Илапак и у беларусов. Да и у вас еще 10-15 лет назад примерно такие же были. В чем фишка именно ее?

        #932997
        • Нет аватара g1v2
          14.07.1714:00:28

          Единственная на мой взгляд фишка могла быть только цена. Если вы такую вполне стандартную компоновку продаете значительно дешевле ,чем у илапак или бош тогда

          смысл в ней есть. Такие примерно машины используются много где. Причем на некоторых производствах в большом кол-ве. Тч если цена выгодная, тогда есть смысл в покупке. Как там с ценой то?    

          #932999
          • r-t r-t
            14.07.1714:32:16

            Что касается цены: это не фишка. Приобретать качественно российское оборудование — это всегда выгодно. Заказчик не затрачивает средства на транспортировку и таможенные платежи. Да и сервисный центр всегда рядом. Своевременное обслуживание и быстрая наладка при выходе оборудования из строя — минимизирует риски финансовых потерь из-за длительных простоев.

            #933008
          • r-t r-t
            14.07.1714:38:14

            Действительно, упаковочные комплексы мы выпускаем с 90-х годов. И любая упаковочная машина с виду «вполне стандартная». Но вот опциональное наполнение у каждой разное. Новаторство данного комплекса именно в точности дозирования.

            #933012
        • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
          14.07.1714:19:31

          Думаю, здесь новаторство даже не самое главное, главное то что производитель российский, производит и разрабатывает оборудование, а не перепродает его.

          #933006
          • r-t r-t
            14.07.1714:37:44

            Вы правы. Очень часто производители не доверяют российскому оборудованию, хотя оно не уступает ни по качеству, ни по производительности, ни по опциональному наполнению зарубежным аналогам.

            Если продолжать продвигать европейские бренды, игнорируя достоинства и достижения российских — отечественную промышленность можно похоронить. Чего, я думаю, никто из нас с вами не желает.

            #933011
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