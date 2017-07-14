На ЕВРАЗ НТМК открылся новый участок по обработке трубной заготовки

На Нижнетагильском металлургическом комбинате (входит в ЕВРАЗ) на территории крупносортного цеха в эксплуатацию запустили участок абразивной зачистки круглых заготовок.

По словам руководителей цеха, оборудование для нового участка было произведено в России и предназначено для зачистки круглого проката диаметром от 70 до 250 миллиметров. Комплекс полностью автоматизирован, его обслуживают три оператора и контролёр ОТК.

Руководитель дивизиона ЕВРАЗ Урал Максим Андриасов поздравил собравшихся металлургов с профессиональным праздником и рассказал об эффективности нового производства.

«Проект, может быть, и не самый дорогой, но очень эффективный. Я считаю, что подобное эффективное выполнение таких проектов позволяет нам заслужить доверие со стороны акционеров. У нас очень много интересных крупных и долгосрочных проектов, которые позволят развиваться комбинату ЕВРАЗа», — считает топ-менеджер.