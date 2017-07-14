Российские специалисты начали массово возвращаться из Европы на Родину

Российские специалисты массово возвращаются из Европы на Родину. Об этом в своем «Фейсбуке» написала руководитель московского рекрутингового агентства и проекта по поиску работы «Антирабство» Алена Владимирская.

«А у нас в Антирабстве интересный тренд — за месяц в ТРИ раза выросло число слушателей из Европы, которые хотят вернуться на работу в Россию. Отрасли — банки, финансы, недвижимость, ИТ. Причина одна — здесь больше денег и перспектив. Все слушатели уровня нижнего топ-менеджера (руководитель крупного дивизиона, директор дивизиона). Все работали. Все прожили в Европе более 5 лет», — написала Владимирская.

К ней в комментарии пришли несколько человек, работавших в Европе, которые подтвердили, что возвращаются в Россию.