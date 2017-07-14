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Мифы о производстве в России

Российские специалисты начали массово возвращаться из Европы на Родину

Российские специалисты массово возвращаются из Европы на Родину. Об этом в своем «Фейсбуке» написала руководитель московского рекрутингового агентства и проекта по поиску работы «Антирабство» Алена Владимирская.

«А у нас в Антирабстве интересный тренд — за месяц в ТРИ раза выросло число слушателей из Европы, которые хотят вернуться на работу в Россию. Отрасли — банки, финансы, недвижимость, ИТ. Причина одна — здесь больше денег и перспектив. Все слушатели уровня нижнего топ-менеджера (руководитель крупного дивизиона, директор дивизиона). Все работали. Все прожили в Европе более 5 лет», — написала Владимирская.

К ней в комментарии пришли несколько человек, работавших в Европе, которые подтвердили, что возвращаются в Россию.

http://www.politnavigator.net/rossijjskie-specialisty-nachali-massovo-vozvrashhatsya-iz-evropy-na-rodinu.html

«Антирабство», ЕС, Россия
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    14.07.1723:27:11

    «Отрасли — банки, финансы, недвижимость, ИТ.» Ну банкиров, финансистов, разных прочих менеджеров лучше пускай себе оставят. У нас их и так развелось пруд пруди. А вот реальные мозги: спецы по IT, инженеры и ученые России еще как нужны.

    Отредактировано: drilling rig krilovka~23:27 14.07.17
    #933122
    • чебурашка1974 чебурашка1974
      14.07.1723:29:57

      спецы по IT России еще как нужны

      Так о них и речь в том числе.

      #933123
      • Герман Мальцев Герман Мальцев
        14.07.1723:40:36

        Ой. Что-то мне напоминает это Антирабство. Очень похоже на контору которая зарабатывает на адептах. Типа Бизнес молодость и т. д. То есть их цель не устроить на работу и за это взять деньги. (разовая вещь) А подтянуть адептов из которых регулярно можно майнить бабло. Они найдут несколько питрожопых, продвинутых и будут показывать их пиплам, и тренить, и коучить остальную публику пока у той майно не кончится.

        #933125
  • Нет аватара raskraska012
    15.07.1702:17:05

    Какая то фейковая новость.

    #933138
    • Нет аватара Ананас
      15.07.1705:23:50

      Типичная пропагандистская новость, причем довольно низкого качества.

      Большинство читателей не читают новость от корки до корки, а просто просматривают заголовки и иллюстрации к ним. И вот листает читатель ленту и видит броский заголовок

      Российские специалисты начали массово возвращаться из Европы на Родину

      и думает — вон оно как! Видать с колен то поднимаемся!

      Но если бы он прочитал ещё пару предложений, но увидел бы всю собственно суть новости

      Об этом в своем «Фейсбуке» написала

      К ней в комментарии пришли несколько человек, работавших в Европе

      Впрочем это уже не важно, информационный фон создан, пропагандистский оклад отработан, патриоты могут сладко спать дальше, все довольны

      #933148
      • Нет аватара brat_po_razumu
        15.07.1706:02:51

        Совершенно верно — именно так западные СМИ, СМИ США в особенности, создают информационный фон.

        Ты же — считаешь, что Штаты — это круто? Ну так — в чем у тебя проблемы, если кто-то в России учится у Штатов, действует как в Штатах?

        Или — я ошибаюсь, и ты — денно и нощно борешься против западных информационных вбросов, а?

        #933150
      • Нет аватара Edward
        15.07.1706:54:36

        «Новость» конечно пропагандистская, но то, что вы процитировали («в комментарии пришли несколько человек») — это просто дополнительным бонусом к тексту, типа эти люди подтверждают информацию о массовых возвращениях, но речь изначально не об этих пришедших в комментарии.

        #933153
  • Нет аватара allivator
    15.07.1705:26:15

    У подъезда этих экспертов, без «Антирабства», весь день сидит от 4 до 5 бабушек. За спасибо жить научат и подскажут где дворники и сантехники в ЖЭКе требуются. Пользы от них больше будет.

    Отредактировано: allivator~05:54 15.07.17
    #933149
  • Нет аватара port
    15.07.1706:30:01

    нужно, чтобы возвращались инженеры, технологи, производственники, программисты, которые работают сейчас или работали в топовых технологичных брендах, таких как siemens, apple, sаmsung и т. д.

    Отредактировано: port~06:30 15.07.17
    #933151
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