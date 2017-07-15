Кировские полицейские получили новые служебные автомобили

14 июля перед зданием УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции Константин Никандрович Селянин торжественно вручил ключи от 20 новых служебных автомобилей «Нива» и «Лада Гранта». В эксплуатацию новые автомашины получили участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков и других служб. Из 20 автомобилей — 12 распределены в территориальные органы на районном уровне. Приоритет при распределении автотранспорта отдается районам области, а также учитываются потребности и городских подразделений.

После торжественного мероприятия сотрудники на новых служебных автомобилях разъехались на службу в свои подразделения.

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