На маршруты в Севастополе вышли 37 новых троллейбусов



Подаренный Севастополю новый троллейбус «Тролза-5265»

В Севастополе в воскресенье торжественно вывели на маршруты 37 новых троллейбусов, полученных городом по программе лизинга.

Всего город должен получить по программе лизинга 78 троллейбусов «Тролза» с автономным ходом до 1,5 км — это порядка двух третей нынешнего парка городского электротранспорта. Еще 41 троллейбус Севастополю передадут до конца лета.

Кроме того уже закуплены и поступили 25 низкопольных автобусов большой вместимости марки «НефАЗ», 50 автобусов Bravis средней вместимости, еще 20 таких же автобусов планируется принять на баланс в конце августа. Весь новый транспорт предназначен для городских перевозок, в том числе для обслуживания отдаленных районов.

Программа государственного лизинга для Севастополя будет расширена — по ней город, помимо автобусов и троллейбусов, будет получать суда и дорожную технику.

«Всего программа государственного лизинга предусматривает приобретение, поставку и функционирование более 440 единиц различной техники — автобусов, троллейбусов. И сегодня мы говорим уже о том, что будем расширять параметры программы лизинга для Севастополя, включив туда и современные суда для осуществления внутригородских перевозок, и технику для строительства, ремонта и эксплуатации дорог Севастополя», — сказали в министерстве транспорта.

Сейчас программой предусмотрены поставки в Севастополь техники на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей. «Но мы прорабатываем вопрос внесения изменений в программу, этот объем увеличит программу еще примерно на 200 млн рублей», — сказали в министерстве .

Городской морской транспорт — катера, которые перевозят население из центра города на северную сторону Севастопольской бухты — также требует обновления, поэтому местные власти обратились в Минтранс РФ с просьбой о включении этой позиции в программу лизинга. Аналогичная просьба поступила и в отношении приобретения дорожной техники для государственного казенного учреждения «Севастопольский автодор».