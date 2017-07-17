Добавить статью
Судостроение и судоходство

На верфи братьев Нобель состоялся спуск баржи проекта ROB07

6 июля 2017 года на ООО «Верфь братьев Нобель» состоялся торжественный спуск второго судна в серии из двух несамоходных нефтеналивных барж проекта ROB07 (строительный № 03002), построенного по заказу ОАО «Ленское объединенное речное пароходство».

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Основные характеристики судна

ХарактеристикаРазмерениеЗначение
Длина наибольшаям95,23
Ширина габаритнаям16,80
Высота бортам5
Высота габаритная от ОП до несъемных частейм13,05
Осадка по КВЛм3,50
Осадка по ЛГВЛм3,60
Дедвейт в море (осадка 3,5 м)т4244
Дедвейт в море (осадка 3,6 м)т4403

Класс Российского Морского Регистра Судоходства КE R3-RSN Oil tanker (ESP)

Суда проекта ROB07 удовлетворяют путевым условиям Ленского бассейна, а также габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути при условии работы с существующими буксирами-толкачами.

http://www.nobel-shipyard.ru/sostoyalsya-spusk-barzhi-proekta-rob07-stroitelnyj-03002.html

Ярославская обл, Рыбинск, Верфь братьев Нобель, баржа, ROB07
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,