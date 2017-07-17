На верфи братьев Нобель состоялся спуск баржи проекта ROB07
6 июля 2017 года на ООО «Верфь братьев Нобель» состоялся торжественный спуск второго судна в серии из двух несамоходных нефтеналивных барж проекта ROB07 (строительный № 03002), построенного по заказу ОАО «Ленское объединенное речное пароходство».
Проект разработан Морским Инженерным Бюро.
Основные характеристики судна
|Характеристика
|Размерение
|Значение
|Длина наибольшая
|м
|95,23
|Ширина габаритная
|м
|16,80
|Высота борта
|м
|5
|Высота габаритная от ОП до несъемных частей
|м
|13,05
|Осадка по КВЛ
|м
|3,50
|Осадка по ЛГВЛ
|м
|3,60
|Дедвейт в море (осадка 3,5 м)
|т
|4244
|Дедвейт в море (осадка 3,6 м)
|т
|4403
Класс Российского Морского Регистра Судоходства КE R3-RSN Oil tanker (ESP)
Суда проекта ROB07 удовлетворяют путевым условиям Ленского бассейна, а также габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути при условии работы с существующими буксирами-толкачами.