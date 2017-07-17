На верфи братьев Нобель состоялся спуск баржи проекта ROB07

6 июля 2017 года на ООО «Верфь братьев Нобель» состоялся торжественный спуск второго судна в серии из двух несамоходных нефтеналивных барж проекта ROB07 (строительный № 03002), построенного по заказу ОАО «Ленское объединенное речное пароходство».

Проект разработан Морским Инженерным Бюро.

Основные характеристики судна

Характеристика Размерение Значение Длина наибольшая м 95,23 Ширина габаритная м 16,80 Высота борта м 5 Высота габаритная от ОП до несъемных частей м 13,05 Осадка по КВЛ м 3,50 Осадка по ЛГВЛ м 3,60 Дедвейт в море (осадка 3,5 м) т 4244 Дедвейт в море (осадка 3,6 м) т 4403

Класс Российского Морского Регистра Судоходства КE R3-RSN Oil tanker (ESP)

Суда проекта ROB07 удовлетворяют путевым условиям Ленского бассейна, а также габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути при условии работы с существующими буксирами-толкачами.