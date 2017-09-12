25 августа на Пермской ГРЭС был введен в эксплуатацию четвертый газовый энергоблок установленной мощностью 861 МВт. Мощность станции возросла на треть — до 3261 МВт, благодаря чему Пермская ГРЭС вошла в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России.

1. Сама станция находится в 70 километрах от города Перми, недалеко от города Добрянка на левом берегу Камского водохранилища.

2. Пермская ГРЭС является крупнейшей электростанцией Пермского края, на долю которой приходится треть установленной мощности региона.

3. Станция снабжает электроэнергией промышленный центр Пермского края: предприятия нефтедобычи и нефтепереработки, химии, цветной и черной металлургии, лесодобычи, добычи полезных ископаемых и т. д.

4. Огромный машинный зал на четыре энергоблока. Три старых и один новый, четвертый, который почти не видно. Это единственная в России газовая электростанция, все энергоблоки которой имеют мощность по 800 МВт.

5. В период с 1986 по 1990 годы было введено в эксплуатацию три паросиловых энергоблока с турбинами К-800-240, суммарной мощностью 2400 МВт.

6. Ремонтная площадка с высоты мостового крана. В центре лежит штырь — ротор генератора одного из энергоблоков первой очереди.

7. Прогуляемся немного по старой части станции. Промышленная красота! Гул генераторов и жара, все как мы любим )

8. Основным и резервным топливом служит природный газ Уренгойского и Ямбургского месторождений, поступающий на электростанцию по ответвлениям от магистральных газопроводов.

9. Энергоблоки первой очереди состоят из котлов ТПП-804 выдающих по 2650 тонн перегретого пара в час, турбин К-800-240-5 и генераторов Т3В-800 2УЗ, с полным водяным охлаждением. Оборудование произведено на Ленинградском металлическом и Таганрогском котельном заводах.

10. Б-12

11. Блочный щит управления.

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13. А вот и он, красавец. Новый энергоблок Пермской ГРЭС — крупнейший в России, построенный в тепловой генерации в последнее десятилетие. Энергоблок был запущен 25 августа 2017 года.

14. Проект, разработанный российской компанией «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», включает в состав основного оборудования две газовых и одну паровую турбины с генераторами производства Siemens и два котла-утилизатора отечественного производства российской машиностроительной компании «ЭМАльянс».

15. «Впихнули невпихуемое» — именно так выразились инженеры станции, рассказывая о тех сложностях, с которыми они столкнулись при проектировании и монтаже нового оборудования в уже существующие помещения ГРЭС. Строительство энергоблока было осуществлено под управлением «Интер РАО — Инжиниринг».

16. Установленная мощность газового энергоблока 861 МВт.

17. Удельный расход топлива составляет порядка 215 г/кВт*ч, что является одним из наиболее экономичных показателей среди тепловых электростанций страны и почти в 1,5 раза меньше чем на действующих энергоблоках Пермской ГРЭС первой очереди.

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19. КПД нового энергоблока 57% — один из самых высоких показателей в российской теплоэнергетике.

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21. В рамках строительства энергоблока ПГУ-800 МВт проведена масштабная реконструкция отрытого распределительного устройства ОРУ-220/500 кВ.

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24. Изоляторная геометричность.

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26. Воздухозаборники.

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Для четвертого энергоблока была построена своя дымовая труба, которая намного ниже старых дымовых труб станции. Изначально планировалось, что основным топливом на ГРЭС будет уголь, отсюда и такая колоссальная высота дымовых труб — 330 метров. Это одни из высочайших дымовых труб в мире (17 место) и третьи по высоте в России.

29. Издалека любые дымовые трубы выглядят примерно одинаково. Это пока не подойдешь поближе. Посмотрите, какими муравьями выглядят работяги на фоне основания дымовой трубы.

30. Воздуховоды к электрофильтрам, которые были построенные для очистки уходящих газов от угольной пыли, которой здесь нет.

31. Сейчас эти фильтры не используются. Как и не используется одна из 330-метровых дымовых труб.

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33. Для охлаждения генераторов энергоблоков первой очереди используется вода из Камского водохранилища. Для работы станции требуется, ни много ни мало, 43 тысячи кубометров воды в час.

34. А 43 тысячи кубов в час — это всего 12 тонн воды в секунду (11.9, если быть точным). На фото — сифонный колодец отводящего канала Камского водохранилища.

35. Вид на станцию глазами сифонного колодца и рыбаков, которые постоянно пытаются пролезть сюда со своими удочками.

36. Вид с высоты 120 метров.

37.В рамках запуска нового энергоблока, для экономии используемой воды из Камы и снижения нагрузки на окружающую среду, на станции была построена градирня высотой 92 метра. Использование градирни для охлаждения воды позволило применить оборотную систему водопользования.

38. За счёт внедрения оборотной (повторной) системы водопользования, потребление воды на охлаждение нового энергоблока в 68 раз меньше, чем на энергоблоках первой очереди.

39. 50-градусная парилка.

40. Автор фоторепортажа Чистопрудов Дмитрий .

41. Блочный щит управления энергоблоком № 3.

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Интересный момент. К чемпионату мира по футболу на распределительном устройстве поставили две опоры в виде фигур футболистов.

44. Конструкция забавная, но видят ее в основном только работники станции, возвращающиеся с работы домой.

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Центральный щит управления. Отсюда осуществляется управление работой всей электростанцией. Большое спасибо работникам Перской ГРЭС и пресс-службе «Интер РАО» за интересную экскурсию по такому масштабному объекту. Да, это был очередной волшебный пресс-тур!