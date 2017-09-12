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Фотофакты

Новый энергоблок Пермской ГРЭС — крупнейшая парогазовая установка в России

25 августа на Пермской ГРЭС был введен в эксплуатацию четвертый газовый энергоблок установленной мощностью 861 МВт. Мощность станции возросла на треть — до 3261 МВт, благодаря чему Пермская ГРЭС вошла в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России.

1. Сама станция находится в 70 километрах от города Перми, недалеко от города Добрянка на левом берегу Камского водохранилища.

2. Пермская ГРЭС является крупнейшей электростанцией Пермского края, на долю которой приходится треть установленной мощности региона.

3. Станция снабжает электроэнергией промышленный центр Пермского края: предприятия нефтедобычи и нефтепереработки, химии, цветной и черной металлургии, лесодобычи, добычи полезных ископаемых и т. д.

4. Огромный машинный зал на четыре энергоблока. Три старых и один новый, четвертый, который почти не видно. Это единственная в России газовая электростанция, все энергоблоки которой имеют мощность по 800 МВт.

5. В период с 1986 по 1990 годы было введено в эксплуатацию три паросиловых энергоблока с турбинами К-800-240, суммарной мощностью 2400 МВт.

6. Ремонтная площадка с высоты мостового крана. В центре лежит штырь — ротор генератора одного из энергоблоков первой очереди.

7. Прогуляемся немного по старой части станции. Промышленная красота! Гул генераторов и жара, все как мы любим )

8. Основным и резервным топливом служит природный газ Уренгойского и Ямбургского месторождений, поступающий на электростанцию по ответвлениям от магистральных газопроводов.

9. Энергоблоки первой очереди состоят из котлов ТПП-804 выдающих по 2650 тонн перегретого пара в час, турбин К-800-240-5 и генераторов Т3В-800 2УЗ, с полным водяным охлаждением. Оборудование произведено на Ленинградском металлическом и Таганрогском котельном заводах.

10. Б-12

11. Блочный щит управления.

12.

13. А вот и он, красавец. Новый энергоблок Пермской ГРЭС — крупнейший в России, построенный в тепловой генерации в последнее десятилетие. Энергоблок был запущен 25 августа 2017 года.

14. Проект, разработанный российской компанией «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», включает в состав основного оборудования две газовых и одну паровую турбины с генераторами производства Siemens и два котла-утилизатора отечественного производства российской машиностроительной компании «ЭМАльянс».

15. «Впихнули невпихуемое» — именно так выразились инженеры станции, рассказывая о тех сложностях, с которыми они столкнулись при проектировании и монтаже нового оборудования в уже существующие помещения ГРЭС. Строительство энергоблока было осуществлено под управлением «Интер РАО — Инжиниринг».

16. Установленная мощность газового энергоблока 861 МВт.

17. Удельный расход топлива составляет порядка 215 г/кВт*ч, что является одним из наиболее экономичных показателей среди тепловых электростанций страны и почти в 1,5 раза меньше чем на действующих энергоблоках Пермской ГРЭС первой очереди.

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19. КПД нового энергоблока 57% — один из самых высоких показателей в российской теплоэнергетике.

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21. В рамках строительства энергоблока ПГУ-800 МВт проведена масштабная реконструкция отрытого распределительного устройства ОРУ-220/500 кВ.

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24. Изоляторная геометричность.

25. vvvvvVVVVV

26. Воздухозаборники.

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Для четвертого энергоблока была построена своя дымовая труба, которая намного ниже старых дымовых труб станции. Изначально планировалось, что основным топливом на ГРЭС будет уголь, отсюда и такая колоссальная высота дымовых труб — 330 метров. Это одни из высочайших дымовых труб в мире (17 место) и третьи по высоте в России.

29. Издалека любые дымовые трубы выглядят примерно одинаково. Это пока не подойдешь поближе. Посмотрите, какими муравьями выглядят работяги на фоне основания дымовой трубы.

30. Воздуховоды к электрофильтрам, которые были построенные для очистки уходящих газов от угольной пыли, которой здесь нет.

31. Сейчас эти фильтры не используются. Как и не используется одна из 330-метровых дымовых труб.

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33. Для охлаждения генераторов энергоблоков первой очереди используется вода из Камского водохранилища. Для работы станции требуется, ни много ни мало, 43 тысячи кубометров воды в час.

34. А 43 тысячи кубов в час — это всего 12 тонн воды в секунду (11.9, если быть точным). На фото — сифонный колодец отводящего канала Камского водохранилища.

35. Вид на станцию глазами сифонного колодца и рыбаков, которые постоянно пытаются пролезть сюда со своими удочками.

36. Вид с высоты 120 метров.

37.В рамках запуска нового энергоблока, для экономии используемой воды из Камы и снижения нагрузки на окружающую среду, на станции была построена градирня высотой 92 метра. Использование градирни для охлаждения воды позволило применить оборотную систему водопользования.

38. За счёт внедрения оборотной (повторной) системы водопользования, потребление воды на охлаждение нового энергоблока в 68 раз меньше, чем на энергоблоках первой очереди.

39. 50-градусная парилка.

40. Автор фоторепортажа Чистопрудов Дмитрий .

41. Блочный щит управления энергоблоком № 3.

42.

43.

Интересный момент. К чемпионату мира по футболу на распределительном устройстве поставили две опоры в виде фигур футболистов.

44. Конструкция забавная, но видят ее в основном только работники станции, возвращающиеся с работы домой.

45.

Центральный щит управления. Отсюда осуществляется управление работой всей электростанцией. Большое спасибо работникам Перской ГРЭС и пресс-службе «Интер РАО» за интересную экскурсию по такому масштабному объекту. Да, это был очередной волшебный пресс-тур!

https://chistoprudov.livejournal.com/201915.html

Пермская ГРЭС
  • 10
    Petr Serov Petr Serov
    12.09.1718:17:57

    Прекрасная новость!!!

    #953238
  • Нет аватара MM5
    12.09.1722:17:42

    Впечатляет

    #953360
  • Нет аватара вадим 1980
    13.09.1700:41:44

       

    #953404
  • Нет аватара Хавиланд
    13.09.1701:14:56

    Интересно было читать, хороший фоторепортаж. А за футболистов отдельное спасибо, класс!

    #953409
  • Нет аватара obystrykh
    13.09.1701:56:50

    Хотелось бы узнать у автора, относится ли он сам к рабочим. Работяги это они, может, между собой работяги, а в репортаже такого уровня сие словоупотребление немного режет ухо. Или многострадальная интеллигенция быдлеет?

    #953414
    • Великоросс Великоросс
      13.09.1708:39:14

      Заходите по-ссылке в статье и пишите вопрос автору на его странице.

      Отредактировано: Великоросс~08:39 13.09.17
      #953464
  • Нет аватара Советский
    13.09.1702:08:12

    Здорово,ностальгия тронула по родной Щёкинской ГРЭС,которая уже доживает к сожалению своё. Спасибо автору.Это последний из запланированных на ПГРЭС энергоблок,или есть ещё в планах?

    #953418
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    13.09.1704:55:44

    Сименс, говорите? «прекрасная» новость…

    #953431
  • Andzej O'KamRupi
    13.09.1713:49:23

    Поддерживаю Андрея Валерьева! Опять Сименс! Вам мало их козней против Крымских ТЭЦ? Открою вам секрет что они подали иски в, пока, Российские суды против России. Конечно тут они проиграют, но потом с исками они обратяться в международные суды и опять будут арестовывать Российскую собственность по всему миру. Мало вам того что Ля Бурже уже не учавствуют самолеты, а только макеты?! Мало?! Так не бойтесь, скоро вам Симнс устроит в десять раз больше проблем, не извольте переживать.

    Такие суперчувствительные технлогоии надо развивать самим. СИМЕНС вон из России!

    #953578
    • Нет аватара Gagarin Ura
      13.09.1722:16:52

      Полностью поддерживаю, немецкий Сименс (Siemens), американская GE, французская Alstom должны покинуть России!

      #953730
  • Нет аватара Gagarin Ura
    13.09.1715:31:09

    Великоросс пишет:

    .

    «14. Проект, разработанный российской компанией „ТЭПИНЖЕНИРИНГ“, включает в состав основного оборудования две газовых и одну паровую турбины с генераторами производства Siemens и два котла-утилизатора отечественного производства российской машиностроительной компании „ЭМАльянс“…»

    .

    .

    Очень печально, что у нас до сих пор за последние несколько десятилетий, имея огромный задел и научно-технический потенциал, доставшийся нам в наследство от предыдущих поколений талантливых советских конструкторов и технологов, а так же большое количество действующих специализированных авиадвигателестроительных КБ и предприятий, к огромному сожалению, так и НЕ смогли разработать и наладить производство НИ одного ВЫСОКОРЕСУРСНОГО ВЫСОКОЭКОНОМИЧНОГО многотопливного и газового турбинного двигателя (ГТД) НАЗЕМНОГО применения ни в одном из классов — единичной мощностью малой (до 10 МВт), средней (от 10 до 100 МВт) или большой (свыше 100 МВт) для современной централизованной и распределенной ЭНЕРГЕТИКИ и ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО транспорта — ЛОКОМОТИВОстроения — магистральных и маневрово-вывозных грузовых и пассажирских тепловозов и газотурбовозов, СУДОСТРОЕНИЯ взамен не экономичных и не экологичных низкоресурсных, технически и морально устаревших как класс дизельных ДВС.

    Вместо этого вынужденны все покупать за валюту за рубежом — у немецкой компании Сименс (Siemens), топ-менеджеры которой оскандалились этим летом в истории с поставкой ГТД в Крым на строящиеся тепловые электростанции (ТЭС), американской GE и французской Alstom.

    Или, в лучшем случае как в банановой стране, довольствоваться сборкой по лицензиям мягко говоря далеко не самых современных — устаревших типов ТД (ГТД) зарубежной разработки.

    По не понятным, почти таинственным причинам, до сих пор НИ одна из целевых федеральных программ национальной безопасности — импортозамещения в российской промышленности, разработанной Мипромторгом РФ и др. государственными федеральными ведомствами и организациями, НЕ распространяются на этот вид продукции машиностроения — многотопливные и газовые турбинные двигатели (ГТД) НАЗЕМНОГО применения МАЛОЙ, СРЕДНЕЙ и БОЛЬШОЙ единичной мощностью для централизованной и распределенной ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ и транспорта — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ВОДНОГО и АВТОМОБИЛЬНОГО.

    Отредактировано: Gagarin Ura~22:12 13.09.17
    #953610
  • Андрей Еремеев Андрей Еремеев
    14.09.1717:08:38

    Простой расчёт показывает, что при расходе 219 г на кВт час КПД составит 36%. Откуда автор взял свою цифру — не ясно.

    .

    Сделать турбину с высоким КПД на имеющихся в России технологиях можно, но почему-то очевиднейшее техническое решение не используют ни наши, ни немцы.

    .

    #953993
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