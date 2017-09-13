Компания «ЛАНИТ-СИБИРЬ» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода

Компания «ЛАНИТ-СИБИРЬ» (входит в группу компаний ЛАНИТ) создала и запустила в эксплуатацию модульный центр обработки данных на стратегическом объекте Богучанского алюминиевого завода. В рамках проекта также были подготовлены рабочие места для сотрудников и организован защищенный канал связи.

Основной целью создания модульного центра обработки данных (МЦОД) было обеспечить максимально эффективное использование ИТ-ресурсов, повысить надёжность и производительность системы, обеспечить целостность и конфиденциальность информации, минимизировать затраты на обслуживание.

Специалисты «ЛАНИТ-СИБИРЬ» спроектировали системы модульного центра обработки данных DataStone+ производства российской компании «Утилекс». Модульный ЦОД DataStone+ обладает полной самодостаточной инфраструктурой и включает в себя: систему размещения оборудования (3 стойки 42U, которые объединены вместе с кондиционерами в единый герметичный шумоизолированный комплекс), системы бесперебойного питания, распределения питания, систему охлаждения, системы пожаротушения и контроля доступа.

В проекте учитывалась небольшая площадь помещения, невозможность провести строительные работы и необходимость запустить оборудование в сжатые сроки (от подписания договора до сдачи в эксплуатацию прошло меньше четырех месяцев).

Роман Ужакин, коммерческий директор «ЛАНИТ-СИБИРЬ»: «Мы гордимся, что удалось успешно реализовать сложные задачи, связанные со срокам и спецификой размещения. Удовлетворить все требования заказчика помог опыт специалистов компании „ЛАНИТ-СИБИРЬ“, которая уже осуществила ряд проектов по строительству ЦОД „под ключ“ и обладает широкими компетенциями в данной сфере».

Валентин Фосс, директор по маркетингу и сбыту компании «Утилекс»: «Мы рады, что всё большее число компаний выбирает для своих бизнес-процессов микроцентры обработки данных. Установка нашего оборудования на Богучанском алюминиевом заводе — пример того, что российские заказчики отдают предпочтение надежным и доступным ИТ-решениям отечественных производителей».

О Богучанском алюминиевом заводе

ЗАО «БОАЗ» — одно из самых современных и крупнейших металлургических предприятий в России. Строительство завода идет в самом центре страны — в Красноярском крае (Богучанский район) на территории более 2,3 кв. км (231 га). Первая очередь производства на Богучанском алюминиевом заводе запущена в эксплуатацию в 2016 году. Завод является частью Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО) — уникального совместного проекта компаний РУСАЛ и «РусГидро». В БЭМО, помимо Богучанского алюминиевого завода, также входит Богучанская гидроэлектростанция (БоГЭС) — вместе они образуют мощнейший производственный комплекс, в рамках которого высокоэнергоемкое производство алюминия на заводе обеспечено собственной электроэнергией, а ГЭС обеспечивает гарантированного крупнейшего потребителя.

www.boaz-zavod.ru

О компании «Утилекс»

"Утилекс" — ведущий российский разработчик и производитель модульных центров обработки данных в масштабах от 1 до 10000 стоек. Основные направления деятельности: Модульные ЦОД под торговыми марками NOTA®, DataStone®, системы управления климатом в ЦОД CleverBreeze®, консалтинг в области дизайна и архитектуры дата-центров, R&D.

www.utilex.ru

О компании «ЛАНИТ-СИБИРЬ»

"ЛАНИТ-СИБИРЬ" (входит в группу компаний ЛАНИТ) разрабатывает, реализует и оказывает дальнейшее техническое сопровождение инновационных ИТ-проектов. Компания работает в Сибирском федеральном округе, где созданы все условия для развития информационных технологий. Как представитель ведущего российского системного интегратора, «ЛАНИТ-СИБИРЬ» предлагает региональным заказчикам самый широкий спектр ИТ-услуг, имеет возможности задействовать в работе опыт ЛАНИТ и разработки лучших мировых производителей оборудования и решений.

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О группе компаний ЛАНИТ

ЛАНИТ — «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» — ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 году. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. ЛАНИТ является партнером более 250 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ — 9000 человек.

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» ЛАНИТ признан лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России.

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Контактная информация:

Пресс-служба ЛАНИТ,

Екатерина Лыскова

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