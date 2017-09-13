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Транспорт и логистика

В Крыму впервые за десятилетия возобновили полеты вертолетов санавиации

У ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» появился санитарный вертолет. Сегодня крымские медики совершили первый экстренный вылет из Симферополя в Краснодар. Пациентке понадобилась высокотехнологичная медицинская помощь, операции такого характера в Крыму пока не делают.

Транспортировка больного осуществлена из аэропорта «Заводское», который находится в пределах Симферополя. Вертолет вылетел в Краснодар с пациентом на борту в 9 утра в среду.

Раньше для транспортировки тяжелых пациентов из Крыма в медицинские организации материковой части России привлекали только самолеты МЧС РФ. А требующих срочной медицинской помощи больных перевозили автомобили ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Но в 2016 году была создана специальная бригада аэромобильных сотрудников.

Предоставленный компанией «Северо-Запад» вертолет будет доставлять в медучреждения юга России тяжелых больных, которым не могут оказать помощь в местных клиниках — это пациенты с коронарным синдромом, больные с нарушением мозгового кровообращения, беременные со сложными патологиями, новорожденные, требующие неотложной помощи, дети с сердечными патологиями, ожоговые больные.

Вертолет Ми-8 может одновременно транспортировать трех пациентов. Он оснащен всем оборудованием, необходимым для интенсивной терапии или реанимации — аппаратом искусственного дыхания, запасом кислорода, дефибриллятором, кардиомонитором и набором необходимых медикаментов. Средства на работу санитарной авиации предусмотрены в бюджете на 2017 и 2018 год. До конца нынешнего года планируется доставить на материк не менее 200 больных.

«Значимое событие — возобновление санитарной авиации. В последние десятилетия подразделение санавиации существовало, но использовались автомобили: УАЗы, Газели или Ford в лучшем случае. Сегодня идет возобновление санавиации в полном смысле этого слова — осуществляется полет в Краснодар с пациентом на борту», — сказали в Министерстве здравоохранения республики.

https://ria.ru/society/20170913/1504660776.html

Крым, санитарная авиация, модернизация здравоохранения
  • Vovantro Vovantro
    13.09.1717:34:58

    Круто!          

    #953650
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      • Vovantro Vovantro
        13.09.1717:58:56

        Круто, что она возобновила работу.

        #953659
      • Нет аватара Tony
        14.09.1711:08:14

        стоимость эксплуатации Ми-8?

        жизнь любого человека гораздо дороже

        #953886
        • Maksim Starostin
          14.09.1720:23:55

          Товарищ имел в виду, что нигде в мире не гоняют тяжелые вертолеты для транспортировки больных. Но в СССР была такая специфика — легких вертолетов почти не было, а были лишь вертолеты, предназначенные для перевозки войск и вооружений в Сибири    

          Сейчас вроде как стали Ансаты производить, это более подходящая размерность для санэвакуации.

          #954080
          • Нет аватара Tony
            14.09.1721:52:06

            Пока Ансатов нету, можно и на Ми-8 возить

            #954125
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    • Человек Человек
      13.09.1720:10:58

      Ну да, больницу построить гораздо дешевле эксплуатации вертолёта?   

      Вертолёты должны туристов катать!

      А работать не должны, только развлекать?   

      #953689
      • NaSa NaSa
        14.09.1708:50:28

        На украине о таком даже мечтать не могут. Для них это небывалые вещи, которые они даже осознать не могут.

        #953837
    • Нет аватара Polukrovkarus32877
      13.09.1721:24:31

      Порой даже самая нормальная больница не справляется и пациента нужно перенаправлять в клинику получше.

      #953703
      • Нет аватара eeff4025
        14.09.1700:55:11

        100% так. Но санавиация не только и не столько между областными/краевыми/республиканскими центрами летает, сколько по всяким селам и поселкам. А их в Крыму хватает. А если учесть, что машины сейчас тут себе не купили только умные, то санавиация очень даже нужна, на машине больного можно везти часы, а счет бывает идет на минуты. Это если забыть, что в Крыму еще и горы есть, и спасатели без работы никогда не сидят.

        #953776
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    15.09.1712:42:09

    Со временем, надеюсь, сменят Ми-8 на Ансат или Ка-62 в санитарном исполнении.

    #954336
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