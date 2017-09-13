В Крыму впервые за десятилетия возобновили полеты вертолетов санавиации

У ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» появился санитарный вертолет. Сегодня крымские медики совершили первый экстренный вылет из Симферополя в Краснодар. Пациентке понадобилась высокотехнологичная медицинская помощь, операции такого характера в Крыму пока не делают.

Транспортировка больного осуществлена из аэропорта «Заводское», который находится в пределах Симферополя. Вертолет вылетел в Краснодар с пациентом на борту в 9 утра в среду.

Раньше для транспортировки тяжелых пациентов из Крыма в медицинские организации материковой части России привлекали только самолеты МЧС РФ. А требующих срочной медицинской помощи больных перевозили автомобили ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Но в 2016 году была создана специальная бригада аэромобильных сотрудников.

Предоставленный компанией «Северо-Запад» вертолет будет доставлять в медучреждения юга России тяжелых больных, которым не могут оказать помощь в местных клиниках — это пациенты с коронарным синдромом, больные с нарушением мозгового кровообращения, беременные со сложными патологиями, новорожденные, требующие неотложной помощи, дети с сердечными патологиями, ожоговые больные.

Вертолет Ми-8 может одновременно транспортировать трех пациентов. Он оснащен всем оборудованием, необходимым для интенсивной терапии или реанимации — аппаратом искусственного дыхания, запасом кислорода, дефибриллятором, кардиомонитором и набором необходимых медикаментов. Средства на работу санитарной авиации предусмотрены в бюджете на 2017 и 2018 год. До конца нынешнего года планируется доставить на материк не менее 200 больных.

«Значимое событие — возобновление санитарной авиации. В последние десятилетия подразделение санавиации существовало, но использовались автомобили: УАЗы, Газели или Ford в лучшем случае. Сегодня идет возобновление санавиации в полном смысле этого слова — осуществляется полет в Краснодар с пациентом на борту», — сказали в Министерстве здравоохранения республики.