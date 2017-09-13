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Спортивные объекты

Новый волейбольный центр открыт в Грозном

Дворец является многофункциональным. В нем можно проводить волейбольные матчи мирового уровня, а также соревнования по борьбе, боксу и другим единоборствам. Зрительный зал вмещает более 4 тыс. человек.

Объект расположен рядом со стадионом «Ахмат-Арена» и пятизвездочным отелем «Канвас» в Ленинском районе столицы и построен на инвестиционные средства.

В процесе строительства:

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=868603

спортивные объекты, Чечня
  • Нет аватара termometrix
    13.09.1721:34:38
  • Нет аватара Clausson
    13.09.1722:03:38

    Отличный проект. Хотел бы такой в своем городе.

    #953724
  • Human RS Human RS
    13.09.1722:36:43

    Хрена себе «зал», что же тогда называть «зданием»    

    #953735
  • Human RS Human RS
    13.09.1722:44:45

    Видео по теме:

    #953736
  • Е.Юрий Е.Юрий
    14.09.1701:32:57

       Красивое, а главное нужное сооружение!

    #953785
  • Нет аватара Niko
    14.09.1705:12:05

    Объект расположен рядом со стадионом «Ахмат-Арена"

    Интересно, хватит ли пальцев на обоих руках, чтобы перечислить все объекты в Чечне, название которых так или иначе связано со словом «Ахмат»? Вот к примеру еще одна игрушка стоимостью в полмиллиарда рублей, строящаяся в разгар экономического спада новоявленным кавказским феодалом:

    https ://ru .wikipedia .org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80

    «Ахмат-Тауэр» по размерам будет больше башни Федерации в Москве. И эту «тауэр» не строят в Ростове или Ставрополе, или в насквозь депрессивном Поволжье, её строят в целиком и полностью дотационном регионе, где еще недавно проводился масштабный геноцид против русского народа

    Этнические чистки в Чечне — насильственные действия, осуществляемые по национальному признаку, направленные против мирного, в основном русского и другого нечеченского населения, в период с 1990 годов по 2005 год включительно; к середине 2000-х годов вытеснение «лиц некавказской национальности» в Чечне было практически полностью завершено.

    В июле 1999 года министерство по делам национальностей России сообщило, что в Чечне с 1991 по 1999 годы было убито более 21 тыс. русских (не считая погибших в ходе военных действий), захвачено более 100 тыс. квартир и домов, принадлежащих представителям нечеченских этносов, более 46 тыс. человек были фактически превращены в рабов. У них отбиралось имущество и паспорта при попустительстве республиканских и федеральных властей.

    https ://ru .wikipedia .org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5

    А мы им башенки строим из кармана налогоплательщиков, чтобы один бывший пособник чувствовал себя королем местного масштаба и воду не мутил.

    Отредактировано: Niko~05:12 14.09.17
    #953806
    • Сера Бэб Сера Бэб
      14.09.1708:25:55

      Чего-то Вы ресурс попутали…

      Вам в НОД надо, там отсутствие башни приветствуется!

      #953828
    • Комментарий удален
    • Human RS Human RS
      14.09.1715:46:04

      Так нагло врать не надо — экономика растет.

      #953962
      • Нет аватара Niko
        15.09.1700:35:16

        Лжец как раз таки ты, подменяешь понятия в расчете на то, что остальным будет лень открыть гугл и проверить.

        За рост ты выдаешь ускорение ВВП во втором квартале 2017-го до 2.7%, рост в первом квартале 0.5%. Прогноз МВФ в целом для России на 2017-й год — 1.4%.

        Овации! При отсутствии действительно значимых новостей, и высасывании из пальца хоть чего-то позитивного, давайте порадуемся хотя бы и этому.

        Теперь смотрим чуть шире — падение ВВП в 2015-м — минус 3.7%, в 2016-м — минус 0,2%. Это означает, что при сохранении хотя бы своего жалкого роста в 1.5% в 2017-м, нам понадобится 2-3 года, чтобы восстановиться до показателей 2013-го года.

        Теперь смотрим еще чуть шире. Среднемировой рост ВВП — 3.5%. У наших «заклятых врагов» США рост ВВП после кризиса 2009-2010 года вообще ни разу не опускался ниже 1.5% за все 7 лет.

        Смотрим сюда

        https ://ru. wikipedia. org/wiki/Список_стран_по_темпам_роста_ВВП

        Я насчитал 162 страны, у которых экономика растет более 1.4% в год. Мы в эти 162 страны в 2017-м войдем вряд ли.

        Отредактировано: Niko~00:37 15.09.17
        #954194
    • чебурашка1974 чебурашка1974
      14.09.1720:21:13

      А вы что можете предложить по данному вопросу?

      #954077
      • Нет аватара Niko
        15.09.1700:40:44

        Столкнувшись с массовым бандитизмом, пособничеством гитлеровским диверсантам и восстаниями 1941-1942-х годов Анастас Иванович и Иосиф Виссарионович проблему решили очень быстро

        #954197
        • Нет аватара cheri
          15.09.1710:28:43

          Столкнувшись с массовым бандитизмом, пособничеством гитлеровским диверсантам и восстаниями 1941-1942-х годов Анастас Иванович и Иосиф Виссарионович проблему решили очень быстро

          не решили, а загнали внутрь.

          и обострили во много раз.

          а потом уже потомкам пришлось с этой проблемой как-то разруливать.

          #954290
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