Новый волейбольный центр открыт в Грозном

Дворец является многофункциональным. В нем можно проводить волейбольные матчи мирового уровня, а также соревнования по борьбе, боксу и другим единоборствам. Зрительный зал вмещает более 4 тыс. человек.

Объект расположен рядом со стадионом «Ахмат-Арена» и пятизвездочным отелем «Канвас» в Ленинском районе столицы и построен на инвестиционные средства.

В процесе строительства: