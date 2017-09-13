Новый волейбольный центр открыт в Грозном
Дворец является многофункциональным. В нем можно проводить волейбольные матчи мирового уровня, а также соревнования по борьбе, боксу и другим единоборствам. Зрительный зал вмещает более 4 тыс. человек.
Объект расположен рядом со стадионом «Ахмат-Арена» и пятизвездочным отелем «Канвас» в Ленинском районе столицы и построен на инвестиционные средства.
В процесе строительства:
- termometrix
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