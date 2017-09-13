В Татарстане открыт завод «Драйлок-Технолоджиз»

Завод «Драйлок Текнолоджиз», построенный в ОЭЗ «Алабуга», рассчитан на 14 линий с постепенным введением в эксплуатацию. Сумма инвестиций в проект бельгийской компания Drylock составила более 1,7 млрд рублей. Совокупная производственная мощность достигает 3,5 млрд подгузников в год. Пока на предприятии создано 200 рабочих мест, по мере роста производственных мощностей планируется довести число сотрудников до 350-400 человек.

Это не первый завод компании в России. Подобное производство сегодня расположено в Нижнем Новгороде. Компания выпускает абсорбирующее бельё и гигиеническую продукцию для женщин, детей и маломобильных групп населения: подгузники, пелёнки и специальные средства для людей с урологическими заболеваниями.

В этот же день на территории особой экономической зоны «Алабуга» начато строительство нового предприятия «Гродан» по выпуску субстратов для растений.

Проект по выпуску субстратов из минеральной ваты Grodan инициирован компанией Rockwool Russia, действующим резидентом ОЭЗ «Алабуга», и Rockwool International A/S. Компания планирует вложить в новый проект 500 млн рублей. Здание для новой производственной линии будет пристроено к существующему заводу. Планируется завершить строительство летом 2018 года.