Полностью запущена первая очередь Невинномысского радиаторного завода

Специалисты ООО «Невинномысский радиаторный завод» в Ставропольском крае запустили последний третий литейный комплекс I очереди производства алюминиевых отопительных радиаторов.

«С запуска предприятия в декабре прошлого года до текущего момента объём производства составил уже 100 тыс. секций радиаторов, до конца года планируем выпустить 500 тыс. секций, а в 2018 году уже выйти на плановые показатели — 2 млн. секций радиаторов в год», — сообщил глава предприятия Дмитрий Миронов.

Предприятие начало работу в декабре прошлого года с розжига и запуска первой плавильной печи.

В настоящее время штат завода также практически полностью укомплектован — набраны 120 из планируемых 140 сотрудников предприятия. Обучение профильных специалистов ведётся прямо на заводе.

Стоимость первой очереди инвестиционного проекта составила порядка 500 млн руб. Вся продукция на заводе изготавливается из отечественного сырья.

Продукция завода составляет конкуренцию китайским радиаторам, захватившим почти 90% российского рынка.

Спрос на готовую продукцию завода превышает текущие объёмы производства, на складе секции радиаторов не задерживаются.

В планах инвестора построить ещё два литейных цеха, вырастив мощность завода до 7 млн. секций радиаторов в год, что составит около 7% от потребностей рынка отопительных радиаторов в России.

Количество брака на предриятии снизилось в 5 раз с момента пуска завода.

В настоящее время завод выпускает 2 вида алюминиевых радиаторов:

1. АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР 500/100

Технические характеристики радиатора:

Максимальная температура теплоносителя 110. Давление опрессовки 24атм (2,4 МПА)Значение водородного показателя pH 7-8

Модель 500/100 Рабочее давление 1,6 МПа Высота, мм 580 Ширина, мм 78 Глубина, мм 96 Межосевое расстояние, мм 500 Масса нетто, кг 1,15 Теплоотдача, Вт 195

2. АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР 500/80

Технические характеристики радиатора:

Максимальная температура теплоносителя 110. Давление опрессовки 24атм (2,4 МПА)Значение водородного показателя pH 7-8