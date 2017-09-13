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Производство

Полностью запущена первая очередь Невинномысского радиаторного завода

Специалисты ООО «Невинномысский радиаторный завод» в Ставропольском крае запустили последний третий литейный комплекс I очереди производства алюминиевых отопительных радиаторов.

«С запуска предприятия в декабре прошлого года до текущего момента объём производства составил уже 100 тыс. секций радиаторов, до конца года планируем выпустить 500 тыс. секций, а в 2018 году уже выйти на плановые показатели — 2 млн. секций радиаторов в год», — сообщил глава предприятия Дмитрий Миронов.

Предприятие начало работу в декабре прошлого года с розжига и запуска первой плавильной печи.

В настоящее время штат завода также практически полностью укомплектован — набраны 120 из планируемых 140 сотрудников предприятия. Обучение профильных специалистов ведётся прямо на заводе.

Стоимость первой очереди инвестиционного проекта составила порядка 500 млн руб. Вся продукция на заводе изготавливается из отечественного сырья.

Продукция завода составляет конкуренцию китайским радиаторам, захватившим почти 90% российского рынка.

Спрос на готовую продукцию завода превышает текущие объёмы производства, на складе секции радиаторов не задерживаются.

В планах инвестора построить ещё два литейных цеха, вырастив мощность завода до 7 млн. секций радиаторов в год, что составит около 7% от потребностей рынка отопительных радиаторов в России.

Количество брака на предриятии снизилось в 5 раз с момента пуска завода.

В настоящее время завод выпускает 2 вида алюминиевых радиаторов:

1. АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР 500/100

Технические характеристики радиатора:

Максимальная температура теплоносителя 110. Давление опрессовки 24атм (2,4 МПА)Значение водородного показателя pH 7-8

Модель500/100
Рабочее давление1,6 МПа
Высота, мм580
Ширина, мм78
Глубина, мм96
Межосевое расстояние, мм500
Масса нетто, кг1,15
Теплоотдача, Вт195

2. АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР 500/80

Технические характеристики радиатора:

Максимальная температура теплоносителя 110. Давление опрессовки 24атм (2,4 МПА)Значение водородного показателя pH 7-8

Модель500/80
Рабочее давление1,6 МПа
Высота, мм580
Ширина, мм80
Глубина, мм78
Межосевое расстояние, мм500
Масса нетто, кг1,05
Теплоотдача, Вт180
http://stavtoday.ru/news/19650/

Ставропольский край , импортозамещение
  • Нет аватара Melnik-aa
    14.09.1710:39:19

    На заднем фоне виден фильтр нашего производства, ура!   

    #953869
  • Нет аватара ivania
    14.09.1711:17:56

    Фото готовой продукции (радиаторов) есть?

    Отредактировано: ivania~11:29 14.09.17
    #953888
    • Комментарий удален
    • Нет аватара Melnik-aa
      14.09.1711:22:26

      Конечно есть, мы 28 лет уже фильтры производим.

      #953891
      • Нет аватара ivania
        14.09.1711:28:52

        Спасибо, но я имел ввиду фото радиаторов

        #953893
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      14.09.1716:07:17

      Дополнил в основном сообщении — фото и характеристики (в конце сообщения). Грейтесь на здоровье!   

      #953968
  • Нет аватара Integral78
    14.09.1712:18:10

    О, новость о родной Невине)

    #953915
  • MrDacnick . MrDacnick .
    14.09.1722:03:19

    В жизни алюминиевый не возьму… Бо нет желания утопить себя и соседей, до первого этажа включительно. Тока чугуний…

    Отредактировано: MrDacnick .~22:03 14.09.17
    #954137
  • Нет аватара 504986_mail.ru
    15.09.1712:31:06

    Для любителей алюминиевых радиаторов, как и для чугунных, можем предложить кронштейны для монтажа, в том числе и для напольного. Все можно найти на kronshtein

    #954330
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