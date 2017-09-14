В САО Москвы открылся новый детский сад

Система образования Северного округа столицы пополнилась новым и оборудованным по последнему слову дошкольным образовательным учреждением. Прошло открытие нового дошкольного отделения Гимназии 1409, расположенного в районе Хорошевский.

Здание нового ДОУ полностью технически укомплектовано и рассчитано на 250 мест. Основная идея этого пространства — сказка Антуана Сент Экзюпери «Маленький принц». Каждый квадратный метр разрабатывался и согласовывался отдельно, здание выполнено по индивидуальному проекту: залы для занятий физкультурой и музыкой, оборудованы кружковые помещения для развивающих занятий, радужные кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок и процедурные помещения, пищеблок.

Спальни и помещения для игр разделены трансформируемой перегородкой, которая раздвигается во время обеденного сна, создавая помещение спальни, а в период игр — складывается, предоставляя малышам больше свободного пространства.

Питание для детей будет готовиться прямо в детском саду. В каждой группе установлены камеры и при желании родители в течение дня могут наблюдать за детьми.