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Производство

Медицинское оборудование производства НИПК «Электрон»

Недавно я проходил плановое флюорографическое исследование в нашей районной больнице. По привычке я, конечно же, обратил внимание на производителя флюорографического аппарата. На флюорографе была надпись «Электрон». Я уже и забыл было об этом, как сегодня на одном из стендов на экспозиции конференции «Биотехмед» я увидел знакомое название.

Есть устоявшееся мнение, что практически всё современное оборудование в наших больницах — импортного производства. На самом деле это далеко не так, наша медицинская промышленность разрабатывает и производит сложнейшее медицинское оборудование. И это не единичные образцы, это действительно массовое производство. Один из примеров таких производств — санкт-петербургская научно исследовательская производственная компания «Электрон» стенд которой был представлен на конференции «Биотехмед»

  • рентгенохирургический аппарат типа С-дуга
  • рентгенохирургический аппарат типа С-дуга

НИПК «Электрон» занимается разработкой и производством различного оборудования, но в первую очередь это аппараты рентгеновской диагностики, для различных применений. Если честно, я всегда думал, что в медицине достаточно двух типов рентген-аппаратов — это аппарат флюорографии и собственно рентгеновский аппарат. Оказывается видов ренген-аппаратов десятки. Например, на стенде компании был представлен рентгенохирургический аппарат типа С-дуга. Такие аппараты применяются в ортопедии, травматологии, сосудистой хирургии, поскольку позволяют увидеть даже саме мелкие патологии в том числе сосудов до 50 микрон.

Это лишь один из производимых компанией типов рентген-аппаратов. Например, «Электрон» производит и мобильные аппараты, которые можно перекатывать из палаты в палату, для диагностики немобильных пациентов.

А одна из новейших разработок — сложнейший универсальный полипозиционный рентгенодиагностический комплекс.

Этот комплекс позволяет, без перемещения пациента, исследовать организм в любом месте и в любой проекции. Причем комплекс может снимать не только с использованием диагностического стола, в положении лежа, но в положении сидя или стоя.

Полипозиционный штатив двигается вокруг пациента, позволяя проводить диагностику различных травм и заболеваний в любом режиме и под любым углом, буквально с головы до ног пациента.

Но помимо десятка моделей рентгеновских аппаратов, компания занимается разработкой и других типов диагностических аппаратов — изтопной диагностики, КТ, УЗИ. В частности на стенде представлен новейший УЗИ аппарат высокого класса. До сих пор в России такие аппараты не производились, да и в мире конкурентов по пальцам пересчитать.

Интересная особенность продуктов компании «Электрон» еще и в том, что практически все продукты имеют возможность передачи результатов измерений на удаленные устройства, и тем самым могут быть объеденены в единую сеть. Например, врач сидит в большой клинике, и к нему на его рабочее место врача стекаются результаты различных исследований различных пациентов из различных клиник. Для этого компания предоставляет «автоматизированное рабочее место лаборанта» и «автоматизированное рабочее место врача».

  • АРМ врача слева и АРМ лаборанта справа
  • АРМ врача слева и АРМ лаборанта справа

Хочу подчеркнуть — компания занимается как разработкой так и производством медицинской техники. Естественно, 100% комплектующих для медицинского оборудования не производит сегодня никто в мире, это экономически не эффективно, поэтому различные комплектующие компания, естественно, закупает у ведущих производителей. Но программные, компоновочные, дизайнерские, схемотехнические и прочие производственные этапы осуществляются на заводе НИПК «Электрон» в Санкт-Петербурге.

Оборудовование, производимое компанией, уже сегодня работает в тысячах медицинских учреждений по всей стране, и поставляется на экспорт в более чем 30 стран мира.

Конечно же, компания «Электрон» не единственный производитель медицинской техники в России, о некоторых других, представленных на конференции, я еще обязательно расскажу. Следите за публикациями.


электрон, медицинское оборудование
  • Е.Юрий Е.Юрий
    14.09.1716:14:04

             Что сказать… Компактно, невероятно красиво, функционально! Удачи разработчику в производстве и продвижении! Как радует, что эта отрасль поднимается и качественно меняется! Плюс новости самой большой жирности!

    Отредактировано: Е.Юрий~16:16 14.09.17
    #953970
  • Mikhail Pronjakin Mikhail Pronjakin
    14.09.1716:36:22

    У нас в больницу поставили стационарный и палатник «Электрон». Чтобы ни у кого особых иллюзий не было, скажу, что у стационарного трубка «Toshiba», а палатник — это русифицированный итальянский «BMI mobildrive». Сама организация отзывчивая, инженеры — контактные, все сервисники, которые приезжали — очень общительные и по телефону всегда консультируют.

    #953975
    • rvk rvk
      14.09.1717:06:33

      Они и не скрывают что трубка Toshiba, их вообще производят считанное количество компаний в мире, и это совсем уже другая тема. Но разработка дизайна, схемотехники, ПО полностью их. Хотя не исключаю что для ассортимента какая часть аппаратов это лицензионные клоны.

      #953990
    • Человек Человек
      14.09.1718:46:24

      Чтобы ни у кого особых иллюзий не было, скажу, что у стационарного трубка «Toshiba»,…

      Что бы у Вас не было никаких иллюзий, скажу, у Айфона дисплей (матрица) — Самсунг, а сапфировое стекло — Россия!   

      #954032
  • Нет аватара elron
    14.09.1716:41:29

    эта фирма томографы делает. а это одна из самых высокотехнологичных вещей в медтехнике.

    #953981
    • rvk rvk
      14.09.1717:07:06

      Насколько я понял томографы делаются совместно с Филипс.

      #953991
      • Человек Человек
        14.09.1718:48:02

        1. Из чего Вы это «поняли»?

        2. Нет.

        #954033
        • rvk rvk
          14.09.1718:53:05

          Я это понял из информации в брошюре со стенда компании, где русским по белому написано вот что

          #954038
  • Комментарий удален
  • Нет аватара ancov123
    15.09.1708:48:02

    Моя покойная тёща работала в поликлинике в физиотерапии. Там 90% аппаратуры было отечественного производства. Нормально всё работало, никаких нареканий. И на замену отслужившим нормативный срок аппаратам тоже приходили отечественные.

    #954261
  • Нет аватара Антон СПб
    15.09.1711:20:21

    УЗИ аппарат высокого класса. До сих пор в России такие аппараты не производились, да и в мире конкурентов по пальцам пересчитать.

    Извините, не спешите минусами закидывать, просто примите правду как она есть — УЗ-сканер всего-лишь Vinno M80 (Vinno — китайский производитель, пока ещё не поставляется в РФ, т.к. регистрационного удостоверения пока нет).

    К слову, конкуренция в мире между производителями УЗ-сканеров очень высокая.

    Отечественные производители есть, но, к сожалению, конкуренцию особую пока они не в состоянии импортным производителям составить.

    Отредактировано: Антон СПб~11:22 15.09.17
    #954314
    • Е.Юрий Е.Юрий
      15.09.1714:34:20

      Хотя не исключаю что для ассортимента какая часть аппаратов это лицензионные клоны.

      И свои тоже будут — надо с чего-то начать.

      #954378
      • Нет аватара Антон СПб
        15.09.1715:47:18

        Верно, но тут речь больше о поставках модели другого производителя под своим шильдиком.

        Это даёт определённые преимущества при гос. поставках.

        Ничего нового в этом нет. К примеру, много лет существует Унисон-02-03, представляющий из себя Esaote MyLab 30.

        Есть ряд отечественных производителей выпускающих действительно аппараты собственной разработки. Но, как уже писал, к сожалению, соотношение цена/качество пока полноценно не позволяет тягаться импортом.

        Но, «дорогу осилит идущий».

        Своё же сообщение выше про Vinno M80 написал, чтобы люди не обманывались, думая, что столь прекрасный внешне УЗ-сканер уже наши сами разработали («розовые очки» очень часто наносят вред)

        #954396
        • Е.Юрий Е.Юрий
          15.09.1717:00:34

          прекрасный внешне УЗ-сканер

          Поверьте — все делается машинами, кроме рисунка и сборки — прессформы, оснастка, штампы — красиво не сложно сделать   . Тут вопрос в том, что сроки изготовления всех комплектуюших не быстрый, а на рынок нужно выходить с ассортиментом продукции и заработать для последующих разработок. Вот и выбирают более внешне привлекательный «обходной вариант».

          А так вот: —

          Уральские

          Спектромед —

          Изомед —

          Биосс —

          Список не полный и не знаю сколько из них чисто «свои» — и на вид симпатичные, но в статье выглядит более современно.   

          #954426
          • Нет аватара Антон СПб
            15.09.1717:51:16

            тут как раз Уральские — это и есть древние Esaote MyLab 40 и 30    

            Электрон тут хотя бы будет под видом отечественного УЗ-сканера хоть и китайский аппарат поставлять, но достаточно новый и действительно неплохого уровня.

            Остальные же, что Вы привели — по имеющимся данным как раз наши.

            Из них действительно толковый БИОСС, но цены, к сожалению, не ниже чем у General Electric, Philips и т. д., а китайские авторитетные производители даже подешевле.

            Ещё есть отечественный производитель в Москве (сходу не помню как называется), там аппарат вполне неплох по характеристикам, но ценник — аналогичный GE в 2 раза дешевле.

            Также в Белоруссии есть производитель, но опять-таки по ценнику печаль    

            Да и до 2014-го украинский Радмир столько за свои аппараты требовал, что «хоть стой, хоть падай». Всё равно что Lada Vesta бы сейчас по 3 млн. продавалась…

            В общем, основной пока вопрос в цене. Видимо, всё упирается в компоненты микроэлектроники, плюс разработка и производство датчиков — дело затратное очень, а сверху этого — регистрационное удостоверение получить можно только через 2 года, ну или если совсем повезло, через 1,5 после окончания разработки системы, а это также откладывает отпечаток    

            #954439
  • Николай Белый Николай Белый
    15.09.1719:03:33

    Палатник да, не их, а С-дуга точно их. Электрон сотрудничает с roesys и за бугром известен как DIRA

    www. roesys. de/images/produkte/software/software_01 .jpg в левом верхнем углу название программы — ОКО

    Отредактировано: Николай Белый~19:07 15.09.17
    #954468
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