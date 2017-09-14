Медицинское оборудование производства НИПК «Электрон»

Недавно я проходил плановое флюорографическое исследование в нашей районной больнице. По привычке я, конечно же, обратил внимание на производителя флюорографического аппарата. На флюорографе была надпись «Электрон». Я уже и забыл было об этом, как сегодня на одном из стендов на экспозиции конференции «Биотехмед» я увидел знакомое название.

Есть устоявшееся мнение, что практически всё современное оборудование в наших больницах — импортного производства. На самом деле это далеко не так, наша медицинская промышленность разрабатывает и производит сложнейшее медицинское оборудование. И это не единичные образцы, это действительно массовое производство. Один из примеров таких производств — санкт-петербургская научно исследовательская производственная компания «Электрон» стенд которой был представлен на конференции «Биотехмед»



рентгенохирургический аппарат типа С-дуга

НИПК «Электрон» занимается разработкой и производством различного оборудования, но в первую очередь это аппараты рентгеновской диагностики, для различных применений. Если честно, я всегда думал, что в медицине достаточно двух типов рентген-аппаратов — это аппарат флюорографии и собственно рентгеновский аппарат. Оказывается видов ренген-аппаратов десятки. Например, на стенде компании был представлен рентгенохирургический аппарат типа С-дуга. Такие аппараты применяются в ортопедии, травматологии, сосудистой хирургии, поскольку позволяют увидеть даже саме мелкие патологии в том числе сосудов до 50 микрон.

Это лишь один из производимых компанией типов рентген-аппаратов. Например, «Электрон» производит и мобильные аппараты, которые можно перекатывать из палаты в палату, для диагностики немобильных пациентов.

А одна из новейших разработок — сложнейший универсальный полипозиционный рентгенодиагностический комплекс.

Этот комплекс позволяет, без перемещения пациента, исследовать организм в любом месте и в любой проекции. Причем комплекс может снимать не только с использованием диагностического стола, в положении лежа, но в положении сидя или стоя.

Полипозиционный штатив двигается вокруг пациента, позволяя проводить диагностику различных травм и заболеваний в любом режиме и под любым углом, буквально с головы до ног пациента.

Но помимо десятка моделей рентгеновских аппаратов, компания занимается разработкой и других типов диагностических аппаратов — изтопной диагностики, КТ, УЗИ. В частности на стенде представлен новейший УЗИ аппарат высокого класса. До сих пор в России такие аппараты не производились, да и в мире конкурентов по пальцам пересчитать.

Интересная особенность продуктов компании «Электрон» еще и в том, что практически все продукты имеют возможность передачи результатов измерений на удаленные устройства, и тем самым могут быть объеденены в единую сеть. Например, врач сидит в большой клинике, и к нему на его рабочее место врача стекаются результаты различных исследований различных пациентов из различных клиник. Для этого компания предоставляет «автоматизированное рабочее место лаборанта» и «автоматизированное рабочее место врача».



АРМ врача слева и АРМ лаборанта справа

Хочу подчеркнуть — компания занимается как разработкой так и производством медицинской техники. Естественно, 100% комплектующих для медицинского оборудования не производит сегодня никто в мире, это экономически не эффективно, поэтому различные комплектующие компания, естественно, закупает у ведущих производителей. Но программные, компоновочные, дизайнерские, схемотехнические и прочие производственные этапы осуществляются на заводе НИПК «Электрон» в Санкт-Петербурге.

Оборудовование, производимое компанией, уже сегодня работает в тысячах медицинских учреждений по всей стране, и поставляется на экспорт в более чем 30 стран мира.

Конечно же, компания «Электрон» не единственный производитель медицинской техники в России, о некоторых других, представленных на конференции, я еще обязательно расскажу. Следите за публикациями.