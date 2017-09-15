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Судостроение и судоходство

На СЗ «Пелла» состоялась закладка килей двух рыбопромысловых траулеров

15 сентября 2017 года на судостроительном заводе «Пелла» прошла торжественная церемония закладки киля головного и серийного рыбопромысловых траулеров проекта 03095.

Суда предназначены для ловли, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Заказчиком траулеров является компания «Мурмансельдь-2».

Согласно проекту, на борту судов будут установлены морозильный рыбный трюм 1400 куб. м (температурный режим -30°С) и трюм рыбной муки 230 куб. м (до +18°С).

Производительность морозильного оборудования составит не менее 100 т в сутки, филетировочного оборудования — не менее 20 т в сутки.

http://sudostroenie.info/novosti/20489.html

Пелла, Ленинградская область, краболов, 03095
  • Нет аватара NeoGeography
    15.09.1717:54:37

    У двух траулеров точно один киль будет? Или надо написать в заголовке «…килей…»?

    #954440
  • Нет аватара treins
    15.09.1718:59:00
  • Нет аватара treins
    15.09.1718:59:36
  • Нет аватара Aleks
    15.09.1719:14:56

    Мурмансксельдь-2 чего траулеры на двух заводах сразу заказала? Молодцы…

    Отредактировано: Aleks~19:16 15.09.17
    #954474
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