На СЗ «Пелла» состоялась закладка килей двух рыбопромысловых траулеров

15 сентября 2017 года на судостроительном заводе «Пелла» прошла торжественная церемония закладки киля головного и серийного рыбопромысловых траулеров проекта 03095.

Суда предназначены для ловли, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Заказчиком траулеров является компания «Мурмансельдь-2».

Согласно проекту, на борту судов будут установлены морозильный рыбный трюм 1400 куб. м (температурный режим -30°С) и трюм рыбной муки 230 куб. м (до +18°С).

Производительность морозильного оборудования составит не менее 100 т в сутки, филетировочного оборудования — не менее 20 т в сутки.