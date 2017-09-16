В Медицинском институте Мордовии открыт региональный аккредитационно-симуляционный центр

Ежегодно здесь будут проходить обучение сотни студентов. Повысить свою квалификацию смогут врачи интернатуры, ординатуры, практикующие специалисты. Будет организована переподготовка медицинских работников из районов республики. Возможности центра будут использоваться для проведения научных исследований, постдипломной подготовки врачей.

На создание центра направлено 46 млн рублей. Из них почти 20 млн рублей пошли на его оснащение новейшим оборудованием. В центре десятки роботов, новейших тренажёров и виртуальных симуляторов. Студенты всех специальностей смогут получить здесь комплекс необходимых навыков, стать настоящими профессионалами.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !