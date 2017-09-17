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Судостроение и судоходство

В Баренцевом море начались финальные испытания судна обеспечения «Эльбрус»

Головное судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус» приступило к завершающему этапу ходовых испытаний в Баренцевом море. Как сообщил в среду, 13 сентября, представитель Северного флота, по результатам испытаний примут решение о включении судна в состав ВМФ.

«В полигонах боевой подготовки Северного флота уже прошли первые облеты судна вертолётом Ка-27ПС для тестирования авиационного оборудования. На судне также пройдут проверку энергетическая установка, вспомогательные системы и механизмы на различных режимах эксплуатации»

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» (пр. 23120) Пресс-служба «Северной верфи»

Головное судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус» заложили на «Северной верфи» 14 ноября 2012 года, спустили на воду 26 июня 2015 года. Судно планировали передать флоту в 2016 году. Завод задержал постройку из-за корректировки проекта, связанной с необходимостью провести импортозамещение оборудования.

Судно покинуло «Северную верфь» и отправилось на Северный флот 11 августа.

На «Северной верфи» продолжается строительство первого серийного судна проекта 23120 «Всеволод Бобров». Его передача флоту запланирована на 2018 год. Постройку второго серийного судна «Капитан Шевченко» заморозили.

Суда проекта 23120 предназначены для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, надводные корабли, подводные лодки, а также для буксирного обеспечения и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие. При длине около 95 метров и ширине в 22 метра суда имеют водоизмещение 10 тысяч тонн. Осадка — 9 метров. Дальность плавания — до 5 тысяч миль, автономность — 60 суток. Экипаж — 27 человек.

Среди новшеств проекта — система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. метров.

Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволяет ему ходить в арктических широтах, преодолевая лед толщиной до 0,6 метра.

http://flotprom.ru/2017/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C30/

Эльбрус, ВМФ
  • Александр Ермаков
    17.09.1709:11:14

    Постройку второго серийного судна «Капитан Шевченко» заморозили.
    Это с каких радостей? Или вопрос импортозамещения?

    #954858
    • Комментарий удален
    • A_SEVER A_SEVER
      17.09.1710:15:19

      Это с каких радостей?

      Это реакция заказчика на срыв «Северной верфью» срока сдачи судов:

      «Эльбрус» должны были сдать флоту в конце 2014 года.

      «Всеволода Боброва» — в конце 2015 года.

      «Капитана Шевченко» — в конце 2016 года.

      Получается, фактический срок строительства 1 судна составил 5 лет вместо 2-х.

      Планируется достройка «Капитана Шевченко» на «Янтаре» после корректировки проекта.

      #954866
      • Александр Ермаков
        17.09.1712:23:35

        Это реакция заказчика на срыв «Северной верфью» срока сдачи судов:
        Это хреново, но понятно. Правда
        Завод задержал постройку из-за корректировки проекта, связанной с необходимостью провести импортозамещение оборудования.

        А, коли будут на Янтаре достраивать, то и проблем нет.

        Серер, еще вопрос. Эти суда, всеж таки относятся к ВМФ. Какого черта они так новогодняя елка помалеваны?

        Отредактировано: Александр Ермаков~12:25 17.09.17
        #954895
        • A_SEVER A_SEVER
          17.09.1712:48:13

          связанной с необходимостью провести импортозамещение
          Импортозамещение стало универсальным объяснением всех переносов сроков.

          Если судно в конце 2014 должны были сдать ВМФ, то спустить его на воду должны были в начале 2014 — к этому времени всё оборудование должно было находиться на судне или на складе «Северной верфи».

          Какого черта они так новогодняя елка помалеваны?
          Привыкайте — вспомогательные суда ВМФ давно несут окраску гражданских судов, только теперь их корпус стали красить не только в чёрный или серый цвет, но и в синий.

          #954907
          • Depeks Depeks
            17.09.1715:03:50

            Общая тенденция, я смотрю. Ледоколы тоже синие теперь. А стандарты на покраску не сменили…

            #954934
          • Александр Ермаков
            17.09.1717:31:10

            Привыкайте — вспомогательные суда ВМФ давно несут окраску гражданских судов,
            Да мне чо привыкать? Не мне же на них под вражеским огнем ходить.   

            #954969
          • Александр Ермаков
            17.09.1717:33:34

            Если судно в конце 2014 должны были сдать ВМФ, то спустить его на воду должны были в начале 2014 — к этому времени всё оборудование должно было находиться на судне или на складе «Северной верфи».
            Вродь уже обсуждали. С корабелостроением есть проблемы. С самолетами вродь решено.

            #954973
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