В Баренцевом море начались финальные испытания судна обеспечения «Эльбрус»

Головное судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус» приступило к завершающему этапу ходовых испытаний в Баренцевом море. Как сообщил в среду, 13 сентября, представитель Северного флота, по результатам испытаний примут решение о включении судна в состав ВМФ.

«В полигонах боевой подготовки Северного флота уже прошли первые облеты судна вертолётом Ка-27ПС для тестирования авиационного оборудования. На судне также пройдут проверку энергетическая установка, вспомогательные системы и механизмы на различных режимах эксплуатации»

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» (пр. 23120) Пресс-служба «Северной верфи»

Головное судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус » заложили на «Северной верфи» 14 ноября 2012 года, спустили на воду 26 июня 2015 года. Судно планировали передать флоту в 2016 году. Завод задержал постройку из-за корректировки проекта, связанной с необходимостью провести импортозамещение оборудования.

Судно покинуло «Северную верфь» и отправилось на Северный флот 11 августа.

На «Северной верфи» продолжается строительство первого серийного судна проекта 23120 «Всеволод Бобров». Его передача флоту запланирована на 2018 год. Постройку второго серийного судна «Капитан Шевченко» заморозили.

Суда проекта 23120 предназначены для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, надводные корабли, подводные лодки, а также для буксирного обеспечения и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие. При длине около 95 метров и ширине в 22 метра суда имеют водоизмещение 10 тысяч тонн. Осадка — 9 метров. Дальность плавания — до 5 тысяч миль, автономность — 60 суток. Экипаж — 27 человек.

Среди новшеств проекта — система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. метров.

Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволяет ему ходить в арктических широтах, преодолевая лед толщиной до 0,6 метра.