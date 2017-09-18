

«Группа ГАЗ» разработала автомобиль «Урал Next» с правым рулем

«Группа ГАЗ» представила новую экспортную модель — бортовой автомобиль «Урал Next» (колесная формула 6×6) с правосторонним рулевым управлением, который отправится на испытания в одну из африканских стран.

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», в линейке традиционных автомобилей «Урал» уже есть праворульная версия, теперь версия с правым рулем появилась и в семействе нового поколения Next. Автомобиль предназначен для поставок в страны с левосторонним движением, которые составляют значительный экспортный потенциал.

При создании праворульной версии в кабине грузовика был перенесен на правую сторону и полностью перекомпонован педальный узел, перенесена на правую сторону рулевая колонка и комбинация приборов, блок предохранителей, на левую сторону — стеклоочиститель, вещевой ящик. Благодаря симметричности основной детали панели приборов, изначально предусмотренной для создания модификаций кабины с правым рулем, удалось минимизировать время на разработку и подготовку производства кабины. Изменения агрегатной базы — «зеркальный» рулевой механизм, оригинальные кронштейны механизма и поперечин рамы, оригинальный рычаг поворотного кулака на переднем мосту, специальные фары ближнего света для левостороннего движения.

Автомобиль «Урал» оснащен кондиционером, который обеспечивает высокий уровень удобства для водителя и пассажиров при эксплуатации в труднопроходимой местности и в тяжелых климатических условиях. На автомобиле установлена бортовая платформа с откидывающимися боковыми и задним бортом, которая может использоваться для перевозки пассажиров (до 35 человек при установке трех рядов сидений), грузов, а также контейнера типоразмера КК 4.2 с замками по стандарту ISO (соответствует по присоединительным размерам стандартному двадцатифутовому контейнеру). Грузовик оснащен двигателем ЯМЗ-536 мощностью 312 л.с.