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Судостроение и судоходство

На ООО «Краншип» спущен на воду ледокольный буксир «Юрибей»

16 сентября на площадке ООО «Краншип» (Темрюк, Краснодарский край) состоялась церемония спуска на воду ледокольного буксира ФГУП «Атомфлот», строящегося в рамках проекта «Портофлот».Судно проекта «Т40105» назвали «Юрибей» (поназванию реки, протекающей на полуострове Ямал).

— Ледокольный буксир оснащен азимутальными колонками «Azipod ICE1400» и имеет ледовый класс Arc 6, — говорит первый заместитель генерального директора — главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

— «Юрибей» будет способен круглый год работать в порту Сабетта. Это инновационный буксир с новейшей системой электродвижения.

Мощность ледокольного буксира «Юрибей» составляет 7 мВт, ледопроходимость — 1 метр при скорости 2 узла. Длина — 39, 54 м, ширина — 14 м. Численность экипажа — 10 человек.

Приход ледокольного буксира в порт Мурманск запланирован на конец октября. После этого судно проследует для работы по обеспечению комплекса портовых услуг в Обской губе.

В настоящее время в порту Сабетта продолжают работы буксиры проекта «Т3150А» «Пур» и «Тамбей»

http://www.mvestnik.ru/newslent/buksir-rosatomflota-yuribej-spuwen-na-vodu/

Т3150А, ледокольный буксир, Краншип, Краснодарский край
  • A_SEVER A_SEVER
    18.09.1716:24:48

    Буксир построен и спущен на воду на ССЗ «Фрегат» в Керчи, который арендует ООО «Краншип». На нижней фотографии хорошо видны суда, которые идут через Керченский пролив в сторону Азовского моря.    

    #955404
    • Katamaran Katamaran
      18.09.1716:50:00

      Все согласно официальной информации.

      #955416
      • A_SEVER A_SEVER
        18.09.1716:53:14

        Все согласно официальной информации
        Забавно — российская «дочка» украинской компании пытается обойти украинские санкции!

        #955422
  • Павел Клименко Павел Клименко
    18.09.1716:43:57

    ООО «Краншип» (Темрюк, Краснодарский край) -- рога и копыта     завод западнее немного

    #955414
  • Нет аватара seregin-s1
    18.09.1716:51:40

    Мощность ледокольного буксира «Юрибей» составляет 7 мВт

    Может всё-таки 7МВт?

    #955418
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