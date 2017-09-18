На ООО «Краншип» спущен на воду ледокольный буксир «Юрибей»

16 сентября на площадке ООО «Краншип» (Темрюк, Краснодарский край) состоялась церемония спуска на воду ледокольного буксира ФГУП «Атомфлот», строящегося в рамках проекта «Портофлот».Судно проекта «Т40105» назвали «Юрибей» (поназванию реки, протекающей на полуострове Ямал).

— Ледокольный буксир оснащен азимутальными колонками «Azipod ICE1400» и имеет ледовый класс Arc 6, — говорит первый заместитель генерального директора — главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

— «Юрибей» будет способен круглый год работать в порту Сабетта. Это инновационный буксир с новейшей системой электродвижения.

Мощность ледокольного буксира «Юрибей» составляет 7 мВт, ледопроходимость — 1 метр при скорости 2 узла. Длина — 39, 54 м, ширина — 14 м. Численность экипажа — 10 человек.

Приход ледокольного буксира в порт Мурманск запланирован на конец октября. После этого судно проследует для работы по обеспечению комплекса портовых услуг в Обской губе.

В настоящее время в порту Сабетта продолжают работы буксиры проекта «Т3150А» «Пур» и «Тамбей»