Российские роботы отправились в Японию

Российское подразделение компании Сервосила завершило поставку партии роботов японским заказчикам. Основное назначение мобильных роботов Сервосила — это работа в службах быстрого реагирования, службах спасения, а также в пожарных и полицейских частях.



Мобильный робот Сервосила "Инженер"

В связи с аварией на атомной электростанции Фукусима японское правительство различных уровней начало уделять серьезное внимание развитию спасательной робототехники, и не только в контексте ликвидации последствий данной аварии.

Благодаря роботам Сервосила осмотр мест различных техногенных катастроф можно проводить удаленно, не подвергая жизни спасателей ненужному риску.

Мобильный робот откроет дверь в помещение, заедет внутрь, если надо, поднимется по лестницам. Операторы робота с безопасного расстояния произведут визуальный осмотр помещений, а с помощью специальных датчиков соберут информацию о газах в атмосфере или об очагах возгорания. Достоверная информация с места аварии позволит принять взвешенное решение о способах ее локализации. Важную, но рискованную операцию, если потребуется, мобильные роботы Сервосила могут выполнить и самостоятельно с помощью робототехнического манипулятора. Например, закрутить кран или вынести опасный предмет на улицу и положить его в специальный контейнер.

Мобильные роботы Сервосила имеют малую массу и могут переноситься в рюкзаке одним человеком. Это позволяет использовать роботы в труднодоступных местах и местах стихийных бедствий, где перевозка грузовым автотранспортом затруднена. Роботы способны встать в вертикальное положение после переворота набок или назад. Благодаря этому роботы могут продолжить работу в случае нештатных ситуаций, что повышает эксплуатационную устойчивость в местах их применения.

На видео показан процесс отработки навыков управления мобильным роботом Сервосила «Инженер» группой специалистов-операторов. На завершение нормативных процедур поворота вентиля, подбора мулежа опасного предмета и укладки предмета в контейнер отводится ограниченный интервал времени. Данные операции считаются достаточно сложными даже для подготовленных операторов:

Компания Сервосила производит мобильные роботы , робототехнические манипуляторы , сервоприводы , волновые редукторы и контроллеры бесколлекторных электродвигателей для различных применений.