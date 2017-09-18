Атомэнергомаш отправил первый реактор силовой установки «РИТМ-200» для ледокола «Сибирь»

Машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш» завершил изготовление и отправил в Санкт-Петербург первый реактор силовой установки «РИТМ-200» для серийного атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 «Сибирь», спуск на воду которого запланирован на 22 сентября этого года.

«РИТМ-200 — новое поколение реакторных установок, поэтому для производства оборудования потребовались нестандартные инженерные решения и очень слаженная командная работа. При изготовлении первых реакторов для головного ледокола „Арктика“ специалистами дивизиона были разработаны сразу несколько новых технологий и инструментов, не применявшихся ранее не только в России, но и в мире. Сейчас они доказали свою эффективность в ходе производства реакторов для „Сибири“, и можно уже говорить об успешном выходе в серийное производство судовых реакторных установок нового типа», — отметил генеральный директор «АО Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

«РИТМ-200» — новейшая реакторная установка для ледокольного флота. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное преимущество нового силового блока в компактности и экономичности. РИТМ-200 имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счет этого он в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе это обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости, ледопроходимости, а также двойную осадку судов, что позволит им вести работу как в морской акватории, так и на малых глубинах сибирских рек Срок службы реакторов 40 лет, безопасность их работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона. В качестве ядерного топлива используется активная зона кассетного типа с низким обогащением урана-235. Перезагрузка ядерного топлива происходит один раз в семь лет. Для примера, за это время дизельному ледоколу для работы пришлось бы потратить 540 тыс. тонн арктического дизеля. А одна ТЭЦ аналогичной мощности израсходовала бы 1 миллион тонн угля, чтобы обеспечить энергией 30-тысячный город.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания реакторной установки — от проектирования и производства заготовок до изготовления и отгрузки заказчику. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает АО «ОКБМ Африкантов», основные производственные операции выполняются в ПАО «ЗиО-Подольск». Одновременно завершается изготовление второго реактора «РИТМ-200». В настоящее корпус реактора успешно прошел гидроиспытания и начинается процесс контрольной сборки с внутрикорпусными устройствами и крышкой. Отгрузка второго реактора для ледокола «Сибирь» состоится в конце сентября. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров.