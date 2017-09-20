Первая очередь завода по заморозке плодов и ягод запущена в Липецкой области

Новый завод замороженных ягод и фруктов компании «Фрагария», который открылся 20 сентября в селе Поддубровке в Липецкой области, поставит порядка 15 тыс. тонн земляники компании Danone до 2021 года.

Инвестиции в создание производства на первом этапе составили порядка 550 млн рублей, до 2019 года их планируется увеличить до 1,5 млрд рублей. Завод площадью 10 тыс. квадратных метров способен перерабатывать 8 тыс. тонн ягод и фруктов в год с возможным увеличением, а холодильные камеры на площади 2,5 тыс. квадратных метров рассчитаны на хранение 3 тыс. тонн замороженной продукции.

В рамках проекта создана фирма «Ягодные поля», которая занимается выращиванием земляники для завода. В этом году получен первый урожай земляники с 21 га, а до 2019 года компания планирует выращивать ягоды на площади порядка 300 га.

При выходе на максимальную производственную мощность рабочими местами будут обеспечены до 1000 человек. Замораживать будут землянику, вишню, малину, чернику, яблоки и груши, выращенные в Липецкой области. В планах компании — организация агрокооперативов среди средних и малых фермерских хозяйств, проведение обучения, поставка посадочного материала и привлечение специалистов отдела качества компании для контроля производственного процесса.

«По контракту, для Danone мы должны поставить 500 тонн земляники до конца этого года, 1,7 тыс. тонн — в следующем году, 3,5 тыс. тонн — в 2019 году, потом около 4 тыс. тонн — в 2020 и около 5 тыс. тонн — в 2021 году», — сказал заместитель генерального директора «Фрагарии"Игорь Бугорский. Он уточнил, что пока «Фрагария» планирует поставлять ягоды только Danone.

http://admlip.ru/news/ole...regiona_za_innovatsiyami/