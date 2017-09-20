Добавить статью
Транспорт и логистика

Автопарк полиции Пермского края пополнился 31 новым автомобилем

В этом году еще 27 автомобилей передадут краевые власти дорожно-патрульной службе.

Машины марок «Шевроле-Нива» и УАЗ поступили для полицейских в рамках реализации госпрограммы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности». Из них 15 УАЗов и 16 ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива». Новые автомобили с заводской гарантией будут переданы не только в краевую столицу, но и в 24 территории края.

На приобретение транспорта из бюджета Пермского края было выделено 35 млн рублей. Помимо 31 автомобиля «Шевроле-Нива» и УАЗ, в сентябре дорожно-патрульной службе ГИБДД будет передано 27 автомобилей «Лада-Гранта», оснащенных регистраторами и громкоговорителями. Столько машин краевое правительство передает полиции впервые за последние пять лет.

 https://59.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10905190 

http://permkrai.ru/news/avtopark-politsii-permskogo-kraya-popolnilsya-31-novym-avtomobilem-/

Пермский край, МВД, полиция, служебные автомобили
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,