Автопарк полиции Пермского края пополнился 31 новым автомобилем

В этом году еще 27 автомобилей передадут краевые власти дорожно-патрульной службе.

Машины марок «Шевроле-Нива» и УАЗ поступили для полицейских в рамках реализации госпрограммы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности». Из них 15 УАЗов и 16 ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива». Новые автомобили с заводской гарантией будут переданы не только в краевую столицу, но и в 24 территории края.

На приобретение транспорта из бюджета Пермского края было выделено 35 млн рублей. Помимо 31 автомобиля «Шевроле-Нива» и УАЗ, в сентябре дорожно-патрульной службе ГИБДД будет передано 27 автомобилей «Лада-Гранта», оснащенных регистраторами и громкоговорителями. Столько машин краевое правительство передает полиции впервые за последние пять лет.

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