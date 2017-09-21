Кировский завод приступил к выпуску оборудования для геологоразведки

Завод буровых технологий (ЗБТ, дочернее общество ОАО «Кировский завод») спроектировал и изготовил по заказу НГМ-Групп головной образец модульной буровой установки ГЕО-126П для бурения из подземных горных выработок. Машина пройдет опытную эксплуатацию на Ярегском месторождении в Республике Коми.

«Выход Завода буровых технологий на этот рынок с новой линейкой техники для горного дела решает задачу импортозамещения. Наши установки по ряду параметров превосходят машины лучших мировых производителей, при этом их цена будет на 30-40% ниже», — заявил директор Завода буровых технологий Роман Кондратьев

Буровой станок с усилием подъема 126 кН (12,6 т) изготовлен на рельсовом ходу во взрывозащищенном исполнении, оснащен электродвигателем мощностью 90 кВт, буровым насосом производительностью 150 л/мин, гидравлическим пультом управления и телесистемой. Буровой модуль установки превосходит зарубежные аналоги по производительности, экономичности, долговечности, ремонтопригодности, удобству и простоте в обслуживании, а высокие коэффициенты запаса прочности позволяют использовать его в буровых установках с более мощными вращателями, гидроцилиндрами подъема и подачи инструмента.

Установка ГЕО-126П открывает линейку геологоразведочных (ГРР) буровых станков ЗБТ, которая будет включать шесть модификаций машин: по три в наземном и подземном исполнении. Первую наземную установку предполагается вывести на рынок весной 2018 года.

Станки имеют широкую область применения: разведочное бурение для поиска полезных ископаемых, бурение технологических, дренажных, дегазационных скважин в горных выработках и карьерах, а также эксплуатационных скважин при добыче высоковязкой нефти.

«В наших планах — через два года удвоить выручку предприятия по направлению „Буровая техника“ именно за счет производства оборудования ГРР, — говорит директор Завода буровых технологий Роман Кондратьев. — Анализ рынка показывает, что за последние три года объемы геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в России выросли на 23%, при этом спрос на технику для разведочного бурения на 85% удовлетворяется за счет поставки зарубежных буровых установок. Выход Завода буровых технологий на этот рынок с новой линейкой техники для горного дела решает задачу импортозамещения. Наши установки по ряду параметров превосходят машины лучших мировых производителей, при этом их цена будет на 30-40% ниже».

По оценкам отраслевых аналитиков компании, потенциальными потребителями новой продукции ЗБТ могут стать крупнейшие компании горнодобывающей и металлургической отраслей: АО «Росгеология», АО «Урангео», АО «Алроса», АО «Норильский Никель», АО «УГМК», АО «Полиметалл», АО «Уранцветмет», АО «Северсталь» и другие.