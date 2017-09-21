В Перми налажено производство самолёта АКМ-5 для частных перелётов

Подробная информация — в 72 выпуске FlightTV youtu.be/vor3YWs1m88

АКМ в названии самолёта расшифровывается как «авиаконструкторская мастерская», а пять — это на самом деле пятая по счёту разработка пермской компании. Основанная в 2011 году, АКМ-авиа производит аэротрубы и беспилотные летательные аппараты, разработала одноместный АКМ-3, и сейчас приступила к производству АКМ-5 — скоростного самолёта для дальних маршрутных полётов. Его лётно-технические характеристики позволяют пилоту с попутчиком пролететь на крейсерской скорости 200 километров в час за один день до двух тысяч километров — расстояние, немыслимое для автомобилистов, но нормальное для авиации.

Скоростной самолёт для круизных перелётов выпускают многие зарубежные производители, но у АКМ-5 по сравнению с одноклассниками при относительно равнозначных характеристиках есть сильное преимущество — цена. Самолёт с парашютной спассистемой, с обогревом кабины и карбюраторов стоит три миллиона триста тысяч рублей, и его вполне могут позволить себе как транспортное средство компании и представители среднего класса, которые часто летают в командировки.

Для тех, кто готов собрать самолёт самостоятельно, АКМ-авиа готово продать кит-набор за миллион триста тысяч. Кит-набор — это планер самолёта без двигателя, без приборов и электроники, без отделки и окраски, где требуется самому приобрести и установить двигатель, приборы, а также собрать управление.