В Ярославской области открылась ферма, рассчитанная на 500 голов КРС

В Угличском районе у деревни Плоски завершилась модернизация площадки по производству молока с перевооружением под молочно-товарную ферму. Она принадлежит компании «Мир», которая, в свою очередь, входит в холдинг «АгриВолга».

Ферма рассчитана на 420 голов крупного рогатого скота дойного стада с беспривязной технологией содержания коров. В сам комплекс входят молочно-товарная ферма, родильное отделение, два телятника и другие вспомогательные сооружения. Цель проекта — создание полного цикла производства молока.

Объем инвестиций составил больше 86 миллионов рублей. При выходе фермы на проектную мощность здесь будет производиться 2300 тонн молока в год.

На площадке применены лучшие технические решения и органические способы производства, в частности, бережное и бесстрессовое содержание животных со свободным доступом к выгульным пастбищам. Кормление обеспечивается собственной продукцией, произведенной по органическим стандартам земледелия.

Большое внимание на новом производстве уделено и условиям работы персонала. Установленное здесь высокотехнологичное оборудование заметно облегчило труд работников.

Вторым этапом проекта станет строительство площадки для содержания специализированного мясного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы на 1000 голов в деревне Черницино. Объем инвестиций в проекты холдинга составит 155 миллионов рублей.