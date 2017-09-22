Открыто движение по новому мосту на Камчатке

21 сентября на Камчатке открыто движение автотранспорта по новому мосту, построенному через р. Кирганик на 16-м км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково — Усть-Камчатск.

Длина нового моста 129 метров. Цельнометаллическая конструкция состоит из двух пролётных строений. Каждая из трёх опор нового моста выполнена из трёх буронабивных столбов диаметром 1,4 метра. Глубина заложения русловой опоры составила 40 метров — по этому показателю мост является уникальным на территории Камчатского края. Габарит моста составляет: 8 метров проезжая часть и два тротуара шириной 0,75 метра каждый. Мост построен под расчётную скорость движения 80 километров в час.

Мостовой переход рассчитан на более высокую сейсмическую стойкость и отвечает всем современным нормам.

Старый автомобильный мост через реку Кирганик был построен в 1973 году. Все эти годы он славно служил Камчатскому краю, но срок эксплуатации пришёл к завершению. По результатам диагностики состояние моста было признано неудовлетворительным, грузоподъемность моста снижена на 20%. Особое опасение вызывало состояние русловых опор. Именно поэтому было принято решение запроектировать и построить новый мостовой переход.

Стройка была непростой. Дважды на объект выходили подрядчики с других регионов страны. Оба раза компании не выполняли взятых обязательств, поэтому контракты с ними были расторгнуты с применением штрафных санкций. Строительство завершала камчатская компания — ООО «Устой-М». Общая протяжённость участка строительства составила 2,2 км.

Всего на дорожную отрасль Камчатского края в 2017 году с учётом федеральной помощи выделено более 4 млрд. рублей. Активное дорожное строительство в настоящее время идёт на мильковской трассе и дороге «Анавгай — Палана».