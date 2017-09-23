Большеижорские колбасы

В поселке Большая Ижора начал работу мясоперерабатывающий комбинат по производству колбасных изделий и деликатесов мощностью 250 тонн продукции в месяц.

Предприятие площадью 600 кв. м включает в себя полный комплекс производственных помещений: зал по приемке сырья, морозильные камеры, три производственно-технологических цеха, зал упаковки, складские помещения.

Ассортиментная линейка комбината включает более 25 наименований. Вся продукция изготавливается из натурального сырья, произведенного на территории Ленинградской области, согласно регламентирующим документам ГОСТ.

Для обеспечения технологического процесса будет создано 35 рабочих мест.