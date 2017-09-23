300-миллионную тонну концентрата выпустили на Стойленском ГОКе

Триста миллионов тонн произвели менее чем за семь лет.

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) выпустил на обогатительной фабрике трёхсотмиллионную тонну железорудного концентрата. Для производства этого объёма продукции специалистам комбината потребовалось добыть и переработать порядка 650 млн тонн железистых кварцитов.

На торжественное мероприятие, связанное с юбилейным объёмом производства, пригласили первых руководителей фабрики, генерального директора, возглавлявшего комбинат с 1983 по 1992 год, ветеранов и передовиков производства. Собравшимся показали фильм, который рассказал об истории строительства фабрики, первом концентрате и других важных исторических моментах. Подарком для всех присутствующих стал концерт творческих коллективов Старого Оскола.

Сергей Напольских, генеральный директор Стойленского ГОКа:

Выпуск трёхсотмиллионной тонны концентрата для нас — знаковое событие. Чтобы выпустить 100 миллионов тонн концентрата обогатителям потребовалось 18 лет. Следующие сто миллионов обогатительная фабрика выпустила за 8 лет. И вот — менее чем через 7 лет, новая веха: в адрес Новолипецкого металлургического комбината ушёл состав с 300-миллионной тонной концентрата. За этой цифрой — самоотверженный труд работников, их мастерство и верность горняцким традициям, стремление совершенствовать работу обогатительной фабрики. Я поздравляю весь коллектив и желаю им дальнейших успехов!

Повысить производительность обогатительной фабрики Стойленского ГОКа позволил ряд проектов по модернизации мощностей и повышению операционной эффективности. В частности, в 2016 году началось внедрение новой технологии пресс-валкового измельчения руды, уникальной для России. Благодаря этому проекту производственная мощность каждой из двух модернизированных секций повысилась на 12,5%. В настоящее время на обогатительной фабрике СГОКа идёт второй этап проекта, в рамках которого установят ещё четыре пресс-валка на оставшихся двух секциях фабрики.

Этот и другие проекты позволят к 2018 году увеличить мощности по выпуску железорудного концентрата с нынешних 15,4 до 17,4 млн тонн в год.