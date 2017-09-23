В Горно-Алтайске открыт Центр спортивной акробатики

В Горно-Алтайске состоялось открытие Центра спортивной акробатики, который расположен в районе Старого музея, напротив городской школы № 12. Уже около 500 детей записались в этот центр, а всего здесь смогут заниматься около 700 человек.

На первом этаже размещается зал акробатики, где будут проходить учебно-тренировочные занятия и соревнования. Здесь оборудованы трибуны на сто человек. Для родителей, сопровождающих детей на занятия, есть помещение, оснащенное аудио- и видеотехникой. Также есть зал для хореографии, комната отдыха. В центре ребята смогут заниматься не только спортивной акробатикой, но и художественной гимнастикой, прыжками на батуте, на акробатической дорожке, на двойном минитрампе.