В Омскую область поступил вертолет Ми-8, оснащенный современным реанимационным оборудованием

В Омской области с 1 июля транспортировка пациентов из отдаленных районов области для оказания экстренной медицинской помощи осуществляется вертолетом МИ-8, оборудованным медицинским модулем.

Это стало возможным благодаря соглашению между Министерством здравоохранения РФ и Правительством Омской области на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации.

На эти цели из средств федерального и областного бюджетов выделено 139,6 млн. рублей.

За неделю вертолетом МИ-8 совершено 17 вылетов, транспортировано 22 человека. Чаще всего это пациенты с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и течением заболеваний, беременные и новорожденные, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения. Кроме этого бортом санавиации в районные больницы доставляют узких специалистов для проведения оперативных вмешательств пациентам с тяжелыми травмами и заболеваниями на базе ЦРБ.

Раньше вылеты совершал вертолет Ми-2 без медицинского модуля, в настоящее время к нему добавился вертолет Ми-8, оснащенный современным реанимационным оборудованием. Это позволяет врачам осуществлять вылеты в комфортных условиях в среднем в 10 раз чаще.

В настоящее время на территории муниципальных районов области оборудовано две вертолетные площадки — в Таре и Седельниково. Планируется, что до конца года специальные площадки появятся также в Усть-Ишиме и Тевризе. При этом, при необходимости, пилот вправе самостоятельно принимать решение о посадке на необорудованной площадке, если площадь участка позволяет это сделать.