Россия без грязи и лжи выглядит так (Время-вперёд! #260)

Устали от вечной грязи, которая льётся в адрес России в информационном пространстве? Посмотрите наш свежий выпуск. В нём всё — романтика больших строек и проектов, новые заводы и технические разработки, и личный пример наших соотечественников. Бонусом — история о том как энтузиасты работают над памятником Даниле Багрову. Приятного просмотра!