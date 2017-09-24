Россия без грязи и лжи выглядит так (Время-вперёд! #260)
Устали от вечной грязи, которая льётся в адрес России в информационном пространстве? Посмотрите наш свежий выпуск. В нём всё — романтика больших строек и проектов, новые заводы и технические разработки, и личный пример наших соотечественников. Бонусом — история о том как энтузиасты работают над памятником Даниле Багрову. Приятного просмотра!
- Евгений Супер
- 24.09.201719:37
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