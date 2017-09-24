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Россия без грязи и лжи выглядит так (Время-вперёд! #260)

Устали от вечной грязи, которая льётся в адрес России в информационном пространстве? Посмотрите наш свежий выпуск. В нём всё — романтика больших строек и проектов, новые заводы и технические разработки, и личный пример наших соотечественников. Бонусом — история о том как энтузиасты работают над памятником Даниле Багрову. Приятного просмотра!

http://www.youtube.com/user/ShkolaFaberlic

Россия, экономика, оборона
  • Нет аватара termometrix
    24.09.1720:47:40

    Единица идиотии= 1 Макаревич

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    Если кто-то сделает подобный митинг в Киеве в поддержку России и мира,то местные нацисткие бандерлоги сразу отрубят ему голову и убьют всех митингуюших как собаки,вполне в «рамках закона"/см. геноцид-холокост в Одессе 01.05.2014 г./.

    Значит в России такие митинги возможны,в Малороссии-нет,где тогда спрашивается есть свобода слова и самовыражения,где есть настоящая толерантность и демократия и где есть фашизм?Отвечайте,неуважаемый Макаревич и пр…

    Кто настоящий раб на самом деле?Дешевый раб США в виде пушечного мяса,раб украинских олигархов и преступников, таких как Порошенко,Тимошенко и пр. узурпаторы власти в Киеве,приевших после преступного западного империалистического и незаконного переверота в 2014 г?

    Все в России хотят мир,в конце-концов не Россия и ополченцы обстреливают Киев,а наоборот-фашисткие банды киевских узурпаторов обстреливают Донбасс и цинично не соблюдают никаких соглашений.

    Никто в России не пытает ненависть к Украину,ровно наоборот,Малороссия/правильное название/-это колыбель русской цивилизации,родная нам страна,исконная часть России/"Если Малороссия погибнет и мы погибнем"/,это всегда подчеркавалось в Москве.

    Не Россия,а украинские фашисты начали войну против собственного народа,против несогласных и русскоязычного населения.Медицинский факт.

    Отредактировано: termometrix~21:02 24.09.17
    #957784
  • Нет аватара termometrix
    24.09.1720:49:07

    + Как всегда плюс за отличный материал!

    #957785
  • Нет аватара Lyudov
    24.09.1721:10:21

    + спасибо

    #957789
  • Нет аватара mlakt
    24.09.1721:20:52

    Смотрел бы и смотрел! Как многого я не знаю.   

    #957790
  • Sergio Buk Sergio Buk
    24.09.1721:42:16

    Макар с символом дауна на груди шел? Это вообще было шествие в помощь людям с синдромом дауна? Вот как Папа Римский? Какой молодец в таком случае!

    #957795
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