На заводе «Комплексные системы изоляции» локализовали производство изоляции для труб

На заводе «Комплексные системы изоляции» (КСИ) в г. Новокуйбышевск (Самарская область) испытаны российские материалы канадского бренда Canusa для антикоррозионной защиты нефте- и газопроводов.

Группа компаний РУСКОМПОЗИТ в 2016 году приобрела часть производственной площадки «БИАКСПЛЕН» (СИБУР), специализирующуюся на производстве изоляционных композитных материалов. Завод в Новокуйбышевске — единственный официальный производитель марки Canusa в России.Общая производительность всех площадок «Комплексных систем изоляции» — более 60 тысяч тонн продукции в год. Предприятие имеет и свою испытательную лабораторию."Технологии переизоляции трубопроводов с помощью материалов Canusa для России и СНГ остаются пока уникальными. Однако мы делаем на них большие ставки, так как благодаря нестандартным свойствам материалов линейки их можно использовать в различных климатических условиях с минимальными трудозатратами", сказал исполнительный директор ООО «КСИ» Сергей Смирнов.

Группа компаний РУСКОМПОЗИТ модернизировала цеха, оснастив производство новым оборудованием для частичного производства и сборки решений марки Canusa. Сотрудники заводов прошли обучение у североамериканских коллег и теперь являются официальными представителями компании.В мероприятии приняли участие первые лица и технические специалисты нефтегазовых компаний Западной Сибири и Центральной России, инженеры и представители проектных организаций, НИИ, ИТЦ, а также представители канадской компании. Участники мероприятия познакомились с технологиями «горячего» и «холодного» нанесения на трубопровод.