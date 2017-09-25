На Омский НПЗ доставлено оборудование для первого российского производства игольчатого кокса

На причал Омского НПЗ водным путем доставлены коксовые камеры — основное крупногабаритное оборудование, которое в ходе реконструкции будет установлено на действующей установке замедленного коксования (УЗК).

Модернизация установки позволит повысить ее эффективность и экологические параметры, а также создать технологические возможности для производства игольчатого кокса — ценного углеродного сырья, применяемого в металлургической, атомной, химической и космической промышленности.

Коксовые камеры были изготовлены заводом «Волгограднефтемаш», и в начале августа отправлены речным и морским путем из Волгодонска в Омск. Во время транспортной операции баржа класса «река-море» с крупногабаритным оборудованием проследовала по Волге, Онежскому и Ладожскому озерам, Неве. В ходе морской части операции оборудование прошло через Балтийское, Северное, Баренцево и Карское моря. Последний этап транспортировки включал в себя реки Обь и Иртыш.

Выгрузка камер производилась на новом причальном комплексе Омского НПЗ, который построен в 2016 году для приема крупногабаритного оборудования, предназначенного для строительства установок второго этапа масштабной модернизации завода. Габаритные коксовые камеры, общий вес которых составляет 591 тонну, направлены с причала на площадку хранения на многоосном самодвижущемся модульном транспортере с дистанционным управлением.

Их монтаж планируется в августе 2018 года в ходе реконструкции УЗК, меняющей технологические параметры установки с учетом более жестких требований к ведению режима при выпуске игольчатого кокса .

Новые коксовые камеры, изготовленные из биметаллической стали, будут дооснащены шиберной системой открытия-закрытия люков коксовой камеры. Для производства игольчатого кокса планируется смонтировать дополнительный резервуарный парк и колонну подготовки вторичного сырья. После реконструкции УЗК сможет выпускать 38,7 тыс. тонн сырого игольчатого кокса в год, сохраняя производство востребованного металлургией анодного кокса.

Реконструкция УЗК, которая решает одну из приоритетных задач модернизации Омского НПЗ, повышая глубину переработки тяжелых нефтяных остатков, позволит существенно улучшить экологические параметры производственного объекта — за счет глубокого очищения газа коксования будет снижено воздействие на окружающую среду на 75%.

Общий объем инвестиций компании «Газпром нефть» в проект реконструкции установки замедленного коксования составляет 5,2 млрд рублей.