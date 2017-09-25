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Ховербайк Калашников


Калашников, ховербайк, ижевск,
  • Нет аватара Clausson
    25.09.1723:40:27

    Истинный Калашников! Ничего лишнего, все функционально и просто. Мне нравится.

    #958183
  • Е.Юрий Е.Юрий
    26.09.1704:50:45

        У Калашникова в отличии от пока не защищенного «Скорпиона» есть защита от вращающихся лопастей — нужно еще всас сеткой защитить и выдув. Зачетная вещь — батареи большей емкости и можно придумать какие-нибудь соревнования    Соосная схема придает стабильность при движении. Интересно как реализована система посадки пи низком заряде, отказе одного или нескольких моторов, или поломки винта.

    #958226
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