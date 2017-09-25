Ховербайк Калашников

Истинный Калашников! Ничего лишнего, все функционально и просто. Мне нравится.
У Калашникова в отличии от пока не защищенного «Скорпиона» есть защита от вращающихся лопастей — нужно еще всас сеткой защитить и выдув. Зачетная вещь — батареи большей емкости и можно придумать какие-нибудь соревнования Соосная схема придает стабильность при движении. Интересно как реализована система посадки пи низком заряде, отказе одного или нескольких моторов, или поломки винта.
Что-то на видео не заметил ни следа защиты винтов.
25.09.1723:40:27
26.09.1704:50:45
26.09.1704:56:51