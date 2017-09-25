Новый телятник открыли на СПК ПКЗ «Вологодский» в Вологодской области

На одном из лучших предприятий района — СПК ПКЗ «Вологодский» — был открыт новый телятник на 200 голов. В новых помещениях будет содержаться молодняк в возрасте от 2 до 3,5 месяцев. Для телят оборудованы индивидуальные круглые клетки с глубокой подстилкой.

Строительство обошлось предприятию более чем в 11 миллионов рублей.

Валовое производство молока вна предприятии за 2016 год составило более 7 тысяч тонн, причём 97,5% молока — это высший сорт. Весь объем предприятие поставляет на Вологодский молочный комбинат.

Племенной конный завод «Вологодский» — предприятие с более чем полувековой историей. Предприятие выращивает племенных лошадей русской тяжеловозной и русской рысистой пород, но среди основных направлений деятельности — воспроизводство крупного рогатого скота.

В хозяйстве завода около двух тысяч голов крупного рогатого скота. Коров — 805. Молоко высокого сорта поставляют на молкомбинат областной столицы. Молодняк выращивают для себя и на экспорт. Сейчас телята содержатся с возраста четырёх — пяти дней в групповой клетке.

http://www.volraion.ru/news/rayon/14318/