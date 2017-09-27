Новости дорожной отрасли

В Северной Осетии запущен новый участок дороги

Это участок от Владикавказа до селения Чермен, который ранее капитально не ремонтировался.

Единственный раз в 2004 году был произведен частичный ремонт отдельных фрагментов.

Теперь появилась дорога первой технической категории, по две полосы движения с каждой стороны. Суммарная протяженность отремонтированного участка более 10,6 км, из которых 600 метров непосредственно от въезда в селение Чермен до моста, откуда идет поворот на селение Ольгинское.

Участок горной дороги открыт в Кобанском ущелье Северной Осетии

В Кобанском ущелье состоялась церемония открытия отремонтированного участка горной дороги протяженностью 9,5 километров.

В Химках открыто движение по участку новой дороги, связывающей аэровокзальные комплексы Шереметьево-1 и Шереметьево-2

Движение открыто на участке протяженность в 4,3 километра от пересечения Старошереметьевского шоссе и улицы Ленина до съезда на Международное шоссе. Объект связывает между собой аэровокзальные комплексы «Шереметьево-1» и «Шереметьево-2» и образует полукольцо с восточной стороны аэропорта.

Полностью объект протяженностью 7,2 километра будет введен в эксплуатацию до конца ноября текущего года. После открытия рабочего движения продолжатся работы по благоустройству территории, переносу коммуникаций, строительству надземных пешеходных переходов и кольцевой развязки на месте пересечения Старошереметьевского шоссе и автодороги «Клязьма — Свистуха» протяженностью 1,77 километра.

https://ria.ru/mo/20170923/1505449372.html

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