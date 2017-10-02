На заводе «Тюменьремдормаш» открылся новый цех

На площадке завода «Тюменьремдормаш » открылся цех по продольной резке металла. Цех ориентирован на выпуск штрипсов — мерной металлической полосы в рулонах, которая используется для изготовления барьерного дорожного ограждения, опор освещения, труб различного формата. Открытие производства обеспечит не только собственные нужды завода, но и позволит выполнять заказы для предприятий из соседних регионов. Создано более 40 новых рабочих мест, общая стоимость проекта составляет более 226 млн руб., мощность производства по резке рулонного металла составляет до 150 тонн в смену.