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Новые заводы и цеха

На заводе «Тюменьремдормаш» открылся новый цех

На площадке завода «Тюменьремдормаш» открылся цех по продольной резке металла. Цех ориентирован на выпуск штрипсов — мерной металлической полосы в рулонах, которая используется для изготовления барьерного дорожного ограждения, опор освещения, труб различного формата. Открытие производства обеспечит не только собственные нужды завода, но и позволит выполнять заказы для предприятий из соседних регионов. Создано более 40 новых рабочих мест, общая стоимость проекта составляет более 226 млн руб., мощность производства по резке рулонного металла составляет до 150 тонн в смену.

http://www.vsluh.ru/news/economics/323228

Тюмень, новые заводы и цеха
  • Нет аватара Clausson
    02.10.1711:20:00

    Создано более 40 новых рабочих мест.

    Что-то многовато рабочих мест для одного рядового АПР. Или есть что-то еще?

    Ванну горячего цинкования ставить собираются?

    Отредактировано: Clausson~11:20 02.10.17
    #960187
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