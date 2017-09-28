Лукойл ввел в эксплуатацию установку подготовки нефти «Восточный ламбейшор» в Республике Коми

28 сентября запущена в промышленную эксплуатацию установка подготовки нефти (УПН) «Восточный Ламбейшор», построенную в границах Денисовского лицензионного участка.

Нефтяная часть УПН позволяет вести подготовку товарной нефти, а газовая, включающая мощности по очистке нефтесодержащей жидкости от сероводорода и производству гранулированной серы, — исключить сжигание попутного нефтяного газа, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды.

Кроме того, в рамках проекта на установке ежегодно планируется производить гранулированную серу, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве сырья для химической промышленности.

Производительность УПН «Восточный Ламбейшор» по нефти составляет 1,53 млн. тонн, по газу — 309 млн. м3 в год. На одной технологической площадке сосредоточены все необходимые сооружения, в том числе установка производства гранулированной серы и аминовой очистки газа, компрессорная станция высокого давления с блоком осушки газа, кислородная станция.