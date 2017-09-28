ПАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию энергоцентр «Ярега» в Республике Коми

ПАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию очередной объект генерации в Республике Коми — энергоцентр «Ярега».

В состав нового объекта входят три блока суммарной установленной мощностью 75 МВт и паропроизводительностью 121 т/ч. Строительство энергоцентра позволит обеспечить растущие потребности в электроэнергии и паре стратегического Ярегского месторождения, повысить эффективность его разработки и надежность энергоснабжения.

Разработку проекта и его реализацию осуществило ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») с применением основного оборудования отечественного производства и инновационных технологий на всех этапах строительства.

Ярегское нефтяное месторождение открытое в 1932 году, расположено в южной части Тимано-Печорской провинции, в 20 км от г. Ухты. Это крупнейшее месторождение высоковязкой нефти ЛУКОЙЛа является единственным в России, где добыча нефти ведется шахтным способом.