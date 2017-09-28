«Трансмашхолдинг» передал ГУП «Мосгортранс» 100 трамвайных вагонов «Витязь-М»

В столицу поступили первые 100 низкопольных трамваев «Витязь-М» из 300 вагонов, запланированных к поставке до конца 2019 года. Сегодня новый подвижной состав работает на семи маршрутах.

«Уже более 10 миллионов пассажиров смогли оценить преимущества трамваев „Витязь-М“, которые курсируют на востоке северо-востоке и в центре столицы. Мы получаем огромное количество позитивных откликов от москвичей. Главным образом жители города отмечают плавность хода и низкий уровень шума вагонов, большую вместимость и комфортную температуру в салоне», — прокомментировал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Трамваи «Витязь-М» производства ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») вмещают до 260 пассажиров, в салоне расположено 60 мест для сидения. Вагоны оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Новый транспорт работает без турникетов — вход осуществляется во все двери. Оплачивать проезд необходимо с помощью с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Для входа и выхода пассажиры пользуются специальными кнопками со световой индикацией на дверях.

Трамвайные вагоны «Витязь-М» впервые вышли на столичные улицы в марте 2017 года.

В настоящее время трамваи «Витязь-М» обслуживают 7 столичных маршрутов: № 7 «Метро „Бульвар Рокоссовского“ — Тверская Застава», № 9 «Нововоротниковский пер. — Тверская Застава», № 11 «Останкино — 16-я Парковая улица», № 13 «Детский санаторий — Каланчевская улица», № 17 «Медведково — Останкино», № 19 «Каланчевская улица — Метро «Новослободская», № 25 «Останкино — Сокольническая Застава».