В Ненецком автономном округе открылась новая школа

Сегодня утром 215 учеников 1-11 классов из Приморско-Куйского сельсовета переступили порог новой школы.

Средняя школа поселка Красное в этом году приняла 24 первоклассника, а к выпуску готовит 7 одиннадцатиклассников и 17 девятиклассников. Средняя наполняемость классов образовательного учреждения — порядка 13 человек. В учреждении работает 64 специалиста, в том числе 29 педагогических работников и 24 учителя.

Новое трехэтажное здание школы рассчитано на организацию образовательного процесса по современным стандартам для 300 детей. Кроме учебных классов, в нем располагается спортзал, мастерские, медицинский блок и столовая, кабинет ОБЖ, актовый зал, библиотека, кабинет психолога и административный блок. В цокольном этаже размещено помещение для оздоровительных занятий, музейная комната, помещение профилактического ультрафиолетового облучения, тир для стрельбы из пневматического оружия.