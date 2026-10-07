Сентябрь 2026 года стал для программы МС-21 месяцем, когда серийное производство получило конкретные сроки и объёмы. «Аэрофлот» подписал контракт на 90 самолётов, а Иркутский авиазавод сообщил о полной загрузке производственных мощностей до 2032 года.

Общий объём с законтрактованными в 2023 году 18 самолётами достиг 108 бортов, по первому контракту первые МС-21 начнут поступать в парк Группы «Аэрофлот» в IV квартале 2027 года, перевозчик «Аэрофлот» рассчитывает получить восемь машин. Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что машины будут распределены между «Аэрофлотом» и «Россией». Конкретное соотношение ещё согласовывается. «Победа» сохранит монопарк из самолётов одного типа.

Глава Минпромторга Антон Алиханов в начале сентября сообщил, что «Аэрофлот» станет якорным заказчиком МС-21. Переговоры с другими российскими авиакомпаниями также идут, однако их поставки возможны после 2030 года. Министр отметил, что самолёт на тот момент выполнил примерно половину сертификационной лётной программы.

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После заключения контракта на 90 МС-21 производственная программа Иркутского авиазавода полностью сформирована до 2032 года включительно. По словам генерального директора предприятия Андрея Сойнова, экспортные поставки сейчас прорабатываются, но заключение таких соглашений возможно только за пределами этого горизонта.

Завод намерен постепенно выйти на такт сборки 10 календарных дней, что соответствует выпуску 36 самолётов в год. Сейчас этот показатель составляет 40 дней, и он будет последовательно сокращаться. Увеличивать выпуск более 36 МС-21 в год пока не планируется.

Для выхода на этот темп ИАЗ продолжит инвестиционную программу. Она предусматривает закупку оборудования для механической обработки и заготовительно-штамповочного производства. Основную часть оставшихся работ планируется выполнить в 2027-2029 годах.

Новая производственная программа на выпуск 90 машин для «Аэрофлота» начинается с 19-го серийного МС-21. Как сообщил главный специалист по развитию производственной системы ИАЗ Николай Бондарев, предприятие уже закупает металл для этой партии. В сборке находятся 18 серийных самолётов с 14-го по 32-й, все они выполнены в импортозамещённой конфигурации.

Кооперация по МС-21 сформирована с опережением сборки. Консоли крыла поставлены в Иркутск до 24-го самолёта включительно, 25-й комплект изготовлен и находится на хранении в Ульяновске. Панели поступили уже для 31-го комплекта, предприятия ОАК ведут поставки для 30-х, а поставщики покупных комплектующих — для 20-х самолётокомплектов.

Для выполнения нового контракта поставщикам потребуется расширять собственные мощности. ИАЗ одновременно переводит кооперацию на ритмичные поставки «точно вовремя», соответствующие поточной организации производства.

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Второй серийный МС-21-310 с заводским номером МС.0015, предназначенный для «Аэрофлота», в сентябре проходил наземные испытания на лётно-испытательной станции ИАЗ. Специалисты проверяют бортовые, топливные и радиоэлектронные системы, а двигатели ПД-14 во время гонок выводят на различные режимы вплоть до максимальных. Первый полёт МС.0015 запланирован на конец октября.

До конца 2026 года первые четыре самолёта по контракту на 18 машин должны находиться на лётно-испытательной станции. После завершения сертификационных процедур и оформления необходимых документов они смогут быть переданы к заказчику.

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Правительство подготовило меры поддержки авиакомпаний, которые будут эксплуатировать МС-21. По словам Антона Алиханова, задача программы — обеспечить для перевозчиков экономические условия и налёт не хуже тех, которые дают используемые сейчас зарубежные самолёты, включая период возможного появления «детских болезней» у новой техники.

Государство намерено компенсировать и субсидировать расходы авиакомпаний по кредитам на приобретение российских самолётов. Объём авансирования может составлять 25-30%, после чего примерно за 18 месяцев до поставки финансовую нагрузку должен принимать на себя лизингодатель с последующим рефинансированием.

Подход к финансированию МС-21 планируется приблизить к механизмам, которые применялись при закупке зарубежных самолётов. Для программы это означает формирование не только производственного, но и финансового механизма ввода самолётов в коммерческую эксплуатацию.

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Иркутский авиазавод приступил к изготовлению опытного МС-21-210. Первые детали уже находятся в производстве, на предприятии поставлена задача выполнить первый полёт укороченной версии в августе 2028 года. МС-21-210 будет короче базового МС-21 на один отсек фюзеляжа F4A и получит меньшую пассажировместимость. После испытаний и сертификации его планируют выпускать на той же поточной линии, что и базовую версию.

В производственной программе 2028 года опытный МС-21-210 станет одиннадцатым самолётом. Помимо него ИАЗ рассчитывает изготовить десять серийных МС-21-310. Планы по общему годовому выпуску, на который должен выйти ИАЗ, останутся в пределах 36 машин.

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Иркутский авиазавод до конца первого квартала 2027 года планирует принять 500 новых работников, к концу сентября на предприятие уже вышли 173 человека. Набор синхронизирован с ускорением поточной сборки и выходом в течение нескольких лет на темп выпуска 36 самолётов МС-21.

Завод привлекает выпускников Иркутского техникума авиастроения и материалообработки, где студенты проходят практику на предприятии. Молодых сотрудников без профильного образования обучают на базе учебно-производственного комбината ИАЗ. Работу с будущими кадрами предприятие также ведёт через школы и Иркутский национальный исследовательский технический университет.

Средний возраст работников завода составляет около 40 лет. Расширение штата должно обеспечить кадровую базу для перехода к более высокой ритмичности производства МС-21.

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Иркутский авиазавод начал осваивать окраску гражданских самолётов. Для отработки технологии предприятие уже перекрасило Ан-24 авиакомпании «ИрАэро». В ноябре в Иркутске планируется окрасить опытный импортозамещённый SSJ100 российскими лакокрасочными материалами.

Серийную окраску МС-21 на ИАЗ планируют начать в начале 2027 года. С этого же года завод намерен устанавливать на самолёты интерьеры непосредственно в ходе сборки, а затем передавать готовые машины заказчикам в Иркутске.

Для этого на предприятии создадут центр поставок. Такая схема позволит сократить цепочку между заводом и заказчиком и оперативнее решать вопросы, возникающие при приёмке самолётов.

В сентябре 2026 года в лётных испытаниях были задействованы четыре опытных самолёта МС-21: борты 73051, 73054, 73055 и 73057. В общей сложности, выполнено 28 полётов суммарной продолжительностью более 107 часов. При этом не все полёты выполнялись по программе сертификационных испытаний.

Борт 73051 выполнил один полёт на оценку работы радиовысотомеров отечественного производства. Борт 73054 выполнял полёты на оценку погрешностей измерения высоты и скорости системой воздушных сигналов с новым программным обеспечением, в том числе над северными регионами страны из аэропорта Сыктывкара, а также — служебные перелёты (ZIA-IRK-ZIA). Всего 73054 совершил восемь полётов продолжительностью более 43 часов.

Борт 73055 летал на оценку воздействия статического электричества, работы вычислительной системы самолётовождения (FMS) и радионавигационных систем VOR/DME/APK. Выполнено четыре полёта продолжительностью около 13 часов.

Наиболее интенсивно в этом месяце работал борт 73057. 16 сентября самолёт перелетел из Жуковского в Шереметьево на церемонию подписания контракта на поставку «Аэрофлоту» 90 МС-21-310, а через день вернулся обратно в Жуковский.

Всего в сентябре 73057 выполнил 15 полётов продолжительностью около 48 часов, в которых оценивались системы кондиционирования (СКВ) и автоматического регулирования давления (САРД), работа топливной и системы управления при различных отказах, а также система пожаротушения багажно-грузового отсека (СПТ БГО). На МС-21 она входит в состав комплексной системы пожарной защиты СПЗ-МС-21, которую разрабатывает петербургское АО «АБРИС». Также выполнялись пробежки по ВПП на оценку системы автоматического торможения.