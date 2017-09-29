Начата поставка ложных аэродинамических целей с бортовыми средствами РЭБ

Специалистами КРЭТ были созданы новые аэродинамические цели с бортовыми средствами радиоэлектронной борьбы. Было создано несколько подобных изделий, отличающихся различными характеристиками, но построенных на общих принципах. В. Михеев отметил, что часть новых ложных целей уже поставлена в серию и заказана военным ведомством. Также он уточнил, что серийные цели работают на расстояниях до 10-20 км.

Работы в этом направлении продолжаются. С прицелом на отдаленную перспективу разрабатываются новые аэродинамические цели с собственными системами РЭБ. В будущем их предполагается использовать в составе комплекса бортового оборудования и вооружения бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-57 (ПАК ФА / Т-50). Для них в течение следующих двух-трех лет планируется создать собственные цели. При этом перспективные изделия подобного рода будут иметь новые возможности.По словам В. Михеева, новые аэродинамические цели смогут имитировать массированный авиационный налет на расстояниях до нескольких сотен километров. Прочие сведения о средствах радиоэлектронной борьбы новых типов пока не уточнялись.

Следует отметить, что последние сообщения ТАСС появились всего через несколько месяцев после предыдущих новостей о перспективных средствах РЭБ. В начале июня этого года пресса уже публиковала заявления В. Михеева о создании новых радиоэлектронных средств. Тогда утверждалось, что специалисты КРЭТ завершают разработку новых изделий-носителей аппаратуры РЭБ. По информации того времени, перспективные системы могли иметь различные возможности. Среди прочего, была заявлена функция имитации полномасштабного ракетного удара.Тогда же представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» описал общий облик новых авиационных систем. В качестве основы для такого комплекса были взяты т.н. ложные аэродинамические цели существующего облика. Эти изделия следовало оснащать специальной системой радиоэлектронной борьбы. Возможности и функции последней определяются особенностями работы разных родов войск.По официальным сообщениям, подобный комплекс РЭБ, имеющий сравнительно малые габариты и вес, может использоваться с разными носителями. Его можно устанавливать на крылатые ракеты с разным базированием.

Кроме того, аппаратуру можно уместить в корпусе ракеты класса «воздух-воздух». За счет этого повышается гибкость применения и круг решаемых задач. Использование разных носителей позволяет внедрять перспективное оборудование в разных родах войск и видах вооруженных сил.Как следует из официальных данных, задачей ракеты-носителя аппаратуры РЭБ является движение по заданному маршруту с постановкой помех или выдачей радиосигналов особой конфигурации. Последняя функция позволяет ввести противника в заблуждение и помешать ему правильно организовать оборону.Бортовая аппаратура ложной цели, выдавая в эфир тех или иных сигналов, может имитировать одиночные или групповые воздушные цели. Так, одна цель способна «изобразить» группу ударных самолетов или одновременную атаку с использованием нескольких крылатых ракет. Имитация ложного налета, якобы выполняемого теми или иными ударными комплексами, должна отвлекать силы противовоздушной или противоракетной обороны противника, в известной мере облегчая нанесение реального удара.Следует отметить, что к настоящему времени были оглашены только основные возможности перспективных комплексов РЭБ. Характеристики, внешний вид и даже обозначение этих изделий пока не уточняются.

Впрочем, В. Михеев указал на примерные параметры одной из новых ложных целей, предлагаемых армии. Так, часть новых образцов сможет работать на расстояниях до 10-20 км. Вероятно, речь идет о дальности полета относительно точки старта.За прошедшие три с половиной месяца специалисты концерна «Радиоэлектронные технологии» завершили все необходимые работы, а также подготовили некоторые изделия новых типов к серийному производству. По последним данным, часть предлагаемого типоряда изделий уже стала предметом заказа. Кроме того, министерство обороны успело получить первые серийные системы. В обозримом будущем планируется создать новые комплексы с повышенной дальностью действия бортовой электроники.Необходимо напомнить, что советские и российские оборонные предприятия в прошлом создали целый ряд ложных аэродинамических целей. Тем не менее, новые проекты КРЭТ используют лишь некоторые идеи старых проектов. Главное отличие предыдущих и актуальных ложных целей заключаются в принципах их работы. Современный уровень развития электроники позволил значительно сократить габариты и массу аппаратуры, сделав ее пригодной для установки на крылатые или авиационные ракеты. Прямым следствием этого стало появление совершенно новых возможностей.В отличие от старых ложных целей, имевших лишь пассивные средства постановки помех, перспективные изделия используют активный принцип. Это позволяет формировать помехи или иные сигналы различной конфигурации. В частности, заявленная возможность имитации массированного налета обеспечивается именно подобными функциями бортовой аппаратуры.Согласно последним сообщениям, в последние месяцы российская промышленность освоила выпуск нескольких перспективных систем РЭБ, выполненных в форм-факторе ложной аэродинамической цели.



А вот так "Витебск" реализовали на ударных вертолетах Ка-52

Можно предположить, что в скором будущем в серию пойдут и прочие представители разработанного типоряда. Кроме того, продолжаются работы по созданию новых систем подобного класса, отличающихся повышенными характеристиками.

При этом новые проекты семейства создаются с целью повышения боеспособности фронтовой авиации.Имеющиеся сведения позволяют предполагать, что новые средства РЭБ в будущем смогут применяться не только боевой авиацией. Те или иные модификации ложных целей можно будет внедрять в сухопутных войсках и военно-морском флоте. Преимущества такого перевооружения очевидны: сухопутные соединения, ВКС и флот смогут расширить свои возможности в контексте противодействия противнику и нанесения ударов по его объектам.В последние годы в нашей стране был взят курс на создание перспективных средств радиоэлектронной борьбы разных классов. Дальнейшее развитие получили уже известные и освоенные классы подобной аппаратуры, а кроме того, появилась возможность создавать совершенно новые образцы. Аэродинамические цели с бортовой системой РЭБ, недавно заказанные министерством обороны, дали старт новому оригинальному направлению. Уже создаются новые проекты подобных систем, и, по всей видимости, развитие таких идей будет продолжаться и в будущем.