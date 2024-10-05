Предприятие КРЭТ открыло в Раменском первый центр для юных инженеров под названием «Первопроходец».

Раменское предприятие ИТТ («Инерциальные технологии «Технокомплекса», входящее в состав КРЭТ Госкорпорации Ростех) открыло первую в районе школу для юных инженеров — инженерный центр «Первопроходец». Центр направлен на формирование у школьников современного представления о профессии инженера и обучение учащихся с 1 по 11 класс, а также студентов 1-2 курсов основам электроники, программированию и 3D-моделированию.

Инженерный центр «Первопроходец» создан ИТТ при поддержке КРЭТ на собственные средства в рамках программы непрерывной подготовки кадров для промышленных и оборонных предприятий. Преподавателями станут действующие инженеры, специалисты IT-компаний, студенты вузов и колледжей. Среди партнеров проекта — Раменский колледж, а также предприятия КРЭТ: Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ) и Раменский приборостроительный завод (РПЗ).

«КРЭТ активно внедряет практики непрерывной подготовки специалистов, начиная со школьной скамьи, в тесном сотрудничестве с колледжами и вузами. Проект «Первопроходец» станет важным шагом в изменении восприятия профессии инженера. Он позволит не только приобрести ценные навыки, которые помогут в выборе будущей карьеры, но и показать, что инженер — это престижная и перспективная профессия», — отметила заместитель генерального директора по развитию КРЭТ Изумруд Алимурадова на церемонии открытия.

Генеральный директор ИТТ Евгений Бабаев добавил: «Открытие «Первопроходца» — это лишь начало создания экосистемы для подготовки инженеров и программистов. Мы уже планируем дальнейшие шаги для интеграции центра с вузами и нашими партнерами.»

В следующем году центр планирует обучать более 250 школьников и студентов, начиная с начальных классов и до первых курсов. Уже сейчас 80 учеников изучают электронику, программирование, работу с базами данных, а также участвуют в создании проектов и готовятся к соревнованиям.

Специализированная подготовка в «Первопроходце» обеспечит его выпускникам преимущества при поступлении на целевые программы Ростеха в ведущие технические вузы России. Благодаря этой программе, студенты смогут устроиться на работу на предприятия с первого курса, включая Раменское приборостроительное конструкторское бюро, которое является участником образовательного трека «Крылья Ростеха» с 2021 года.

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